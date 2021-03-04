SpaceX, Starlink isimli projesi kapsamında uzaydan internet hizmeti sunacak olan 60 uyduyu daha uzaya fırlattı. Şirket bu fırlatmayla 2021 yılındaki beşinci, toplamdaysa yirminci kez Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmiş oldu. Starship isimli roket tamamlanırsa, Starlink için yeni bir dönem başlayacak.

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, bir süredir Starlink isimli bir proje üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Dünya'nın çevresini uydularla doldurarak her yere internet götürmeyi amaçlayan bu proje kapsamında da interneti sağlayacak olan uydular, parça parça uzaya gönderiliyor. Bugün 60 uyduyu daha yörüngeye gönderen şirket, toplamda 20, 2021 yılında ise beşinci kez uydu gönderimi yapmış oldu.

Özellikle de Türkiye gibi ülkelerdeki internet deneyimini tümüyle değiştirebilecek potansiyelde olan Starlink projesi, kısa bir süre önce de sıradan insanlar tarafından kullanılmaya başladı. Bu bağlamda bir beta kayıt programı başlatan SpaceX, programı başlattıktan birkaç gün sonra da 10 bin kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamıştı. Yani bugün bazı insanlar, Starlink'in sunduğu internet hizmetini zaten kullanabiliyorlar. Yapılan son fırlatma ise hem daha fazla kullanıcıya ulaşılmasını hem de mevcut hizmetin iyileştirilmesini sağlayacak.

Starship roketi tamamlanabilirse, Starlink projesi çok hızlı bir şekilde ilerleyecek

SpaceX'in çalıştığı tek proje, Starlink değil. Şirket, Ay ve Mars gibi Dünya dışı yerlere insan taşımayı amaçlayan, Starship isimli bir roket üzerinde de çalışıyor. Hatta bu roket, dün gece en sonunda patlamış olsa da başarılı bir test gerçekleştirdi. Şayet bu roket projesi tamamlanabilirse, Starlink için yeni bir dönem başlamış olacak.

Elon Musk'ın uzay şirketi, Starlink uydularını Falcon-9 olarak isimlendirilen bir roket ile yörüngeye bırakıyor. Ancak bu roket, kapasitesi nedeniyle her fırlatmada maksimum 60 uyduyu taşıyabiliyor. Çalışmaların devam ettiği Starship roketi ise tam 400 adet uyduyu taşıyabilecek kapasitede. Bu da SpaceX'in tek fırlatmada şimdikinden neredeyse 7 kat fazla sayıda uydu götürebileceği anlamı taşıyor. Böylesi bir durum, SpaceX'in maliyetlerine çok ciddi katkı yaparken, internet erişiminde sorun yaşayan insanlara da çok daha hızlı bir şekilde hizmet verilmiş olacak.

Bu arada; Webtekno olarak bizler de Starlink'in beta programına dahil olmuş, bu teknolojinin tam olarak neler sunacağına dair bir video hazırlamıştık. Eğer o videoyu izlemek ve Starlink ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, sizleri burada bulunan içeriğimize bekliyoruz.