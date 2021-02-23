Elon Musk: Starlink Bu Yıl İnternet Hızını İkiye Katlayacak

Twitter'da bir kullanıcının hız testi paylaşımına yanıt veren Elon Musk, Starlink'in bu yıl internet hızını ikiye katlayacağını ifade etti. Ayrıca Musk'a göre Starlink, özellikle düşük ve orta nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde en iyi internet çözümü.

Sosyal medyanın en renkli isimlerinden Elon Musk, uzay taşımacılık şirketi SpaceX’in uydudan internet projesi Starlink ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. SpaceX’ten Starlink beta kiti alan ve ilk hız testi dahil deneyimini paylaşan bir Twitter kullanıcısına yanıt veren Elon Musk, Starlink’in yakın geleceği ile ilgili umut veren açıklamalarda bulundu.

Söz konusu Twitter kullanıcısı, paylaşmış olduğu hız testi ekran görüntülerinde Starlink ile en fazla 130 Mbps internet hızı alabildiğini ve gecikmenin (ping) 30 ila 40 ms arasında olduğunu gösteriyor. Bu hız testi sonuçlarına yanıt veren Elon Musk ise yakın gelecek hızın ikiye katlanıp gecikmenin yüzde 50 düşmesini vadediyor.

Elon Musk: Starlink, düşük ya da orta nüfuslu bölgelerde en iyi çözüm

“Bu yıl hız ikiye katlanacak, yaklaşık 300 Mbps ve gecikme yaklaşık 20 ms’e düşecek” diyen Musk, böylece Starlink beta süreci için kayıt oluşturan kullanıcıların yıl içinde görmesi muhtemelen hız artışını da paylamış oldu. Ancak bu hız ve gecikme sürelerinin yalnızca “hedef” olduğunu unutmamak gerekiyor.

Elon Musk ayrıca bu yıl dünyanın büyük bir çoğunluğunun, gelecek yıl ise tamamının Starlink’in kapsama alanında olacağını belirtiyor. Starlink’in kentsel alanlarda her zaman avantajlı bir çözüm olacağını ifade eden Musk, düşük ya da orta nüfuslu alanlarda ise en iyi hizmet sağlayıcı olacağını ifade ediyor.