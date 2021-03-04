Starship, Başarılı Bir İnişin Ardından İnfilak Etti [Video]

SpaceX'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği fırlatma testinde, çok önemli gelişmeler yaşandı. Starship isimli roket, 10 KM yükseldikten sonra, başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Ancak SN10 isimli prototip, SpaceX'in canlı yayını kapatmasından sonra infilak etti.

Milyarder Elon Musk tarafından kurulan ve uzay turizmi yapmayı amaçlayan SpaceX, Türkiye'ye göre geçtiğimiz gece, bir test fırlatması yaptı. Ay ve Mars gibi yerlere gidecek olan Starship isimli uzay aracının bir prototipini fırlatan şirket, ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayanlara bir görsel şölen sundu.

SpaceX'in fırlattığı Starship, her zaman olduğu gibi bu kez de mükemmel bir kalkış yaptı. Bunun üzerine yaklaşık 10 kilometre yükselen devasa büyüklükteki uzay aracı, bu yükselişin ardından da inişe geçti. Kalkışın üzerinden 6 dakika 20 saniye sonra yere inmeyi başaran Starship prototipi, ilk kez yumuşak ve başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Ancak bu kez de başka bir sorun, prototipin havaya uçmasına yol açtı.

SpaceX, görevin başarıyla duyurulduğunu açıkladı

SpaceX'in gerçekleştirdiği fırlatmanın amacı, Starship'in sahip olduğu dört aerodinamik motorunun testini yapmak ve inişle ilgili veri toplamaktı. Bu motorlar, roketin inişi sırasında devreye giriyor ve Starship'in manevra yaparak, sakin bir iniş gerçekleştirmesini sağlıyordu. Roketin başarılı bir iniş yapmasıyla birlikte test, teknik olarak başarıyla tamamlanmış oldu. Hatta SpaceX, testin amacına ulaştığını ve başarılı olduğunu söyledikten sonra canlı yayını kapattı. Ancak yayına devam eden üçüncü taraf kaynaklar, daha sonra neler yaşandığını tüm çıplaklığıyla gösterdiler.

SN10 olarak isimlendirilen prototipin inişi, işte böyle gerçekleşti

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SpaceX'in kurucusu Elon Musk, inişin gerçekleşmesiyle birlikte Twitter'a koştu. SN10'un tek parça olarak indiğini söyleyen Musk, birkaç dakika sonra yeni bir paylaşım daha yaparak, "R.I.P SN10" (huzur içinde uyu SN10) dedi. Patlamanın neden gerçekleştiğine dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

SN10'un patladığı anlar, kameralara böyle yansıdı

Elon Musk'ın R.I.P SN10 yazdığı paylaşım ise şuydu

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