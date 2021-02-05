SpaceX, uydu aracılığıyla dünyanın dört bir yanına hızlı internet servisi veren Starlink'in kullanıcı sayısının 10 bini aştığını açıkladı. Federal İletişim Komisyonu'na başvuran şirket, ilerleyen dönemlerde ABD ağırlı olmak üzere daha yoğun bir şekilde hizmet verecek.

Dünyanın herhangi bir yerine uzaydan hızlı internet servisi vermeyi hedefleyen SpaceX Starlink uydularının kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor. Beta denemelerine geçtiğimiz senenin ekim ayında başlayan şirket, kullanıcılardan Starlin Kit kurulumu için 499 dolar, aylık abonelik için ise 99 dolar ücret talep etmişti.

SpaceX, yapmış olduğu son açıklamada Starlink uydu internet hizmetinin ABD ve yurtdışında şu anda 10 binden fazla kullanıcısı olduğunu, beta programının hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini açıkladı.

Bu zamana kadar binden fazla Starlink uydusu gönderildi

ABD Federal İletişim Komisyonu’na veriler sunan SpaceX, Starlink’in performansının deneysel ve teorik olmadığını, her şeyin genel beta programının bir parçası olarak hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Kuzey Amerika, İngiltere ve Kanada’da sadece belirli kullanıcılara sunulan bu hizmet, son verilere göre saniyede100 Mbps hıza ulaşıyor.

Federal İletişim Kurulu’nun Kırsal Dijital Fırsatlar Fonu ihalesini kazanan SpaceX, kırsal alanlara geniş bant hizmeti getirme şansına erişmişti. Şirket, bir sonraki hedeflerinin yine aynı kuruldan “Uygun Telekomünikasyon Taşıyıcısı” unvanı almak olduğunu, bu sayede Alabama, Connecticut, New Hampshire, New York, Tennessee, Virginia ve Batı Virginia’da bulunan kullanıcılara da hizmet verebileceklerini dile getirdi.

Sadece 3 aydır beta sürümü ile hizmet vermeye başlayan SpaceX, kısa süre içerisinde dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi görmeye başladı. 1 Şubat Perşembe günü itibarıyla Starlink için uzaya yaklaşık 60 tane daha uydu gönderen şirketin şu anda binden fazla uydusu bulunuyor. Şirket, ABD’de 700 binden fazla kişinin Starlink’e ilgi duyduğunu, bu yüzden mutlaka Uygun Telekomünikasyon Taşıyıcısı unvanını almaları gerektiğini belirtti.