Elon Musk'ın uzaydan internet hizmeti sunduğu Starlink projesinin beta kayıt programı açıldı. Resmi internet sitesi üzerinden e-posta adresinizi ve konumunuzu yazarak beta programına kayıt için talep gönderebiliyorsunuz.

SpaceX'in Starlink projesiyle ilgili gelişmeleri sizlere daha önce birçok kez aktarmıştık. Son olarak SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink'in şubat ya da mart ayında Avrupa'da son aşamaya ulaşabileceğini açıklamıştı.

Şimdi de Starlink'in resmi internet sitesi üzerinden beta programına katılabilmek için bir form açıldı. Sadece e-posta adresi ve servis adresi konumunu yazarak katılma talebi gönderebiliyorsunuz. Starlink, o bölgede hizmet vermeye başladığında size bir e-posta göndererek bilgilendiriyor.

Starlink beta kayıt işlemleri başladı

Starlink ile ilgili gelişmeleri takip edenler hatırlayacaktır, Elon Musk'ın Starlink ile vaatleri oldukça büyüktü. Ancak halen uzaya gönderilen uydular ve kurulan yer istasyonları olduğu için tam kapasitede ve verimli bir şekilde çalıştığını söylemek mümkün değil. Zaten bu yüzden beta Better Than Nothing Beta yani Hiç Yoktan İyidir Betası olarak geçiyor.

Starlink, şu anki beta sürecinde 50 MB/sn ile 150 MB/sn arasında veri hızı sunarken 20 ile 40 ms arasında bir gecikme sunuyor. Ayrıca kısa süreli internet bağlantısı kopmalarının da yaşanabileceği belirtiliyor.

Uzaya daha fazla uydu fırlattıkça ve daha fazla yer istasyonu kuruldukça veri hızında ve gecikme süresinde büyük değişimler yaşanacağı belirtilirken 2021 yazında gecikme süresinin 16 ms ile 19 ms arasına düşeceği ifade ediliyor.

50 MB/sn ile 150 MB/sn arasındaki veri hızı, ABD ve Avrupa'daki birçok kullanıcı için pek de cezbedici olmasa da Türkiye'deki birçok kullanıcı için oldukça etkileyici. Speed Test'in Aralık 2020 küresel endeksine göre Türkiye'deki ortalama kablolu internet hızı 28,89 MB/s. Yani henüz tam verimli çalışmayan Starlink, Türkiye'deki ortalama veri hızının 2 katını sunabiliyor.

Starlink'in fiyatı ise bu noktada biraz heves kırıcı. Starlink Kit'ine sahip olmak için ABD'de 499 dolarlık bir ücret ödenirken aylık olarak da 99 dolarlık bir fiyat talep ediliyor.