SpaceX'in uydu ile internet bağlantısı sunma projesi Starlink, bugün resmen kullanıma sunuldu. Beta programına kayıt yaptırıp internet kitine sahip olan kullanıcılar, Starlink tarafından sunulan interneti kullanmaya başlayabiliyorlar.

SpaceX'in uzunca bir süredir üzerinde Starlink isimli uydu interneti projesi, artık resmen hayatımızda. Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Starlink projesi kapsamında halka açık bir beta sürecin başlayacağından bahsetmiştik. İşte bu süreç, an itibarıyla resmen başlamış durumda. Beta programına dahil olan kullanıcılar, Starlink'in sunduğu interneti kullanmaya başlayabilirler.

Starlink projesi, dünyanın etrafını 4.400 civarında uyduyla kaplamayı amaçlıyor. Şimdiye kadar yapılan fırlatmalarla bu uydulardan yaklaşık 1.085 tanesi yörüngeye yerleşmiş durumda. SpaceX, bu yıl da her ay 120 adet olmak üzere toplamda 1.440 uyduyu daha yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor. Bu da kullanıcılara, her ay biraz daha iyi bir internet deneyimi sunulacağı anlamına geliyor.

Starlink, Türkiye'deki servis sağlayıcıları tehdit ediyor olsa da fiyatlar can yakıyor

Beta programına katılan kullanıcıların bugün itibarıyla kullanabildikleri Starlink projesi, Türkiye'deki kullanıcılar tarafından da yakından takip ediliyor. Ancak Elon Musk yönetimindeki SpaceX, bu proje için ciddi paralar istiyor. Örneğin Starlink uydularından internet almak için kullanılan kitin fiyatı 499 dolar olarak açıklandı. Bu kiti aldıktan sonra internet bağlantısı kullanmak için de aylık 99 dolarlık ödeme yapılması gerekiyor. Şayet Elon Musk, bölgeye özel bir fiyatlandırma politikası uygular ve dolar bazında açıkladığı rakamları TL bazında sunabilirse, Türkiye'deki internet servis sağlayıcıların büyük bir ihtimalle tamamı, iflas etmeye mahkum olacaklardır...

SpaceX'in iddialarına göre Starlink aracılığıyla kurulan internet bağlantısı, kullanıcılara 50 MB/S ila 150 MB/S aralığında veri indirme hızı sunuyor. Sistemin gecikme süresi ise sadece 20 ms ila 40 ms aralığında değişiyor. SpaceX'e göre kullanıcılar, giderek daha iyi bir hizmet alacak olsalar da zaman zaman kısa süreli internet kesintileri ile karşılaşacaklar. Bunun nedeni ise projenin ve uydu fırlatma sürecinin devam ediyor. Neyse ki şirket, internette kesintiler yaşanacağını açıkça dile getiriyor.

Starlink internet kiti şu şekilde geliyor

Starlink'in sunduğu interneti kullanmak, yukarıdaki kit ile mümkün oluyor. Birkaç parçadan oluşan kit, kolay kurulum imkanı ve mobil uygulamalar aracılığıyla kontrol edilebiliyor oluşu ile de kullanıcıları etkileyecek gibi görünüyor. Bu arada, Starlink'in internet sitesi üzerinde de güncelleme yapan SpaceX, artık kullanıcı yorumlarını ve Starlink internet kitinin mobil uygulama bağlantılarını da sunuyor.

Starlink projesiyle ilgili detaylı tüm bilgilere şuradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.