SpaceX projesinde, var olan 900 personelin eğitimi ve 300 yeni çalışanın istihdamı için talep edilen destek fonuna eyalet yetkililerinden ret geldi. Elon Musk ile eyalet yetkililerinin arasının, Tesla üretimi konusundaki anlaşmazlıklardan dolayı sürekli açık olduğu biliniyor.

Kaliforniya eyaleti geçtiğimiz cuma günü, Elon Musk’ın SpaceX projesi için devlet iş ve eğitim fonlarından istediği 655.500 dolarlık talebini, ünlü CEO Elon Musk'ın ‘Tesla’yı Kaliforniya eyaletinden çekerim’ tehditine atıfta bulunarak reddetti. Eyaletin bu tavrının, Musk'ın yetkililerle ters düşmesine rağmen, koronavirüs nedeniyle durdurulan Tesla üretimine Alameda eyaletinde devam etmek istemesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

California İstihdam Geliştirme Heyeti’nin beş üyesinden ikisi anında ret oyu kullanırken, diğer iki üye Musk’un Tesla’nın yeniden açılmasıyla ilgili tweet'lerini tartıştıktan ve geçtiğimiz yıllarda SpaceX’in Hawthorne, Kaliforniya'daki merkezindeki işten çıkarma raporlarını inceledikten sonra ret oyu verdi. Bir üye ise oturuma katılmadı.

Yerel IBEW Elektrik İşçileri Birliği üyesi ve siyasi direktörü Gretchen Newsom; "Bence, CEO'nun California eyaletini terk etmek hakkındaki son tehditleri ve bugün tartıştığımız diğer her şey göz önüne alındığında, bu anlaşma onu desteklemek için güven vermiyor.” ifadelerini kullandı. California Valiliği ile bir ilişiği olmayan Newson, “SpaceX farklı bir şirket, ama aynı CEO'ya sahipler.” dedi.

İstenilen hibe, çalışanların eğitimi ve yeni personel alımı için kullanılacaktı

Devlet istihdam geliştirme fonundan sağlanacak olan hibe ile SpaceX'in 900 çalışanının Starlink uydu projesi için eğitilmesi ve Starship programı için 300 kişiye istihdam sağlanması amaçlanıyordu. SpaceX'in cuma günü reddedilen talebinden sonra istihdam planıyla devam edip etmeyeceği henüz belli olmadı.

Tesla ve Alameda eyaletleri arasındaki anlaşmazlık ulusal ilgi gördüğü için, Teksas, Nevada, Georgia, Utah ve Oklahoma gibi eyaletlerden yetkililer, mevcut operasyonlar veya şirketin vaat ettiği yeni bir fabrika için Musk’ı eyaletlerini değerlendirmeye davet ediyorlar.