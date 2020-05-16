VisorSat'in Test Edileceği İlk Starlink Uyduları

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX tarafından yürütülen Amerikan uydu şirketi Starlink, uyduların üzerinden yansıyan güneş ışıklarının önüne geçebilmek için yeni geliştirdikleri 'VisorSat' teknolojisini uygulamaya başlıyor.

Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz sene SpaceX tarafından başlatılan Starlink projesi, dünya çevresinde bir uydu yörüngesi oluşturup kullanıcılara direkt olarak uydudan gigabit değerlerinde internet ve veri sağlamayı amaçlıyor. İlk olarak 9 Kasım 2019 tarihinde 60 tane uydunun yörüngeye oturtulması ile başlayan bu süreç, 2020 yılında da devam ediyor ve toplamda 32.000 uydu yerleştirilmesi planlanıyor.

Fakat alçak yörüngeye yerleştirilen bu uyduların güneş ışığını yansıtması, gök gözlemcileri, astronotlar ve diğer gökyüzünü inceleyen bilim insanları için sorun teşkil ediyor. Bu sorun doğrultusunda şirket, uyduların üzerine yapacakları koyu bir kaplama üzerine deneyler gerçekleştirmeye başladı. Geçtiğimiz ay da şirketin CEO'su Elon Musk, bu yansıtma problemi için bir 'parasol' yani bir güneşi engelleyecek bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu.

'VisorSat' olarak adlandırılan bu teknoloji ile uyduların belirli yüzeylerine güneş ışığını yansıtmayacak koyu kaplamalar uygulanacak. Ayrıyeten yine Elon Musk'ın belirttiği üzere, bu pazar sabahı Florida'dan fırlatılacak olan 60 yeni Starlink uydusunda bu teknoloji yer alacak. Fakat bu uyduların hepsinde bu teknolojinin kullanıp kullanılmayacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

SpaceX, Twitter üzerinden yaptığı bu açıklamalarda pazar günü yapılacak olan Starlink görevinin detaylarını belirtti. Bu açıklamalar şu şekilde:

"Falcon 9 roketlerinin statik ateşleme testleri tamamlandı. 17 Mayıs Pazar günü, 8. Starlink görevinde, sabaha karşı 03:53 saatinde SLC-40 Florida'dan ateşlenecekler."

"Bu görevde kullanılacak olan ilk kademe ateşleyicisi, bundan önceki 2 Starlink görevinde, Iridium-8 projesinde ve Telstar 18 VANTAGE projesinde kullanılan ateşleyici ile aynı olacak."

Her zaman olduğu gibi SpaceX, pazar günü Florida saati ile 03:53'te gerçekleştirilecek olan bu fırlatmayı canlı olarak yayınlayacak. Canlı yayının genel olarak fırlatmadan 15 dakika önce başladığını da izlemek isteyenler için belirtmekte fayda var.