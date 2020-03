SpaceX, Aynı Falcon 9 Roketini Beşinci Kez Fırlatacak

SpaceX, Falcon 9 roketinin dokuz Merlin 1D ana motorunun Cuma günü NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39A pedinde başarılı bir şekilde test edilmesinden sonra donanım kısmının görevi tamamlamak için kusursuz olduğunu doğruladı. Yeni görev Pazar günü sabah saatlerinde başlatılacak.

SpaceX, Falcon 9'u süper soğutulmuş, yoğunlaştırılmış gazyağı ve sıvı oksijenle doldurduktan sonra, Cuma günü Türkiye saatiyle saat 18:30'da roketin motorlarını tutuşturdu. Motorlar kapatılmadan önce birkaç saniye ateşlendi, ardından itici gazlar boşaltıldı. Uzay taşımacılığı şirketi için yılın altıncı görevinin, Pazar günü sabah 9:22 olarak planlandığı da bildirildi. Pazar günü fırlatılmak için Falcon 9'un üzerine sabitlenmiş 60 Starlink uydusu ile SpaceX, geçen Mayıs ayından bu yana çeyrek tonluk düz panel uzay aracının 360'ını konuşlandırmış olacak.

Şirket dünya çapında İnternet hizmetine başlamak için bin 500'den fazla Starlink uydusu göndermeyi planlıyor ve Starlink görevlerinin bu yıl SpaceX'in fırlatma programından aslan payını alması bekleniyor. Cuma günü yapılan açıklamada, Falcon 9'un Pazar günkü göreve atanan ilk etap güçlendiricisinin beşinci seferini yapacağını söylendi. Güçlendiriciler, büyük bir revizyondan önce 10 uçuş için tasarlandı, ancak SpaceX'in hiçbir roketi bugüne kadar dört kereden fazla göreve gönderilmedi.

Mühendisler öğrenmeye devam ettiklerini bildirdi

Daha önce Temmuz ve Ekim 2018'de Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden, daha sonra Şubat ve Kasım 2019'da Cape Canaveral'dan iki kez fırlatılan güçlendirici, her görevden sonra başarılı iniş yaptı. Her uçuştan sonra, bir bakım ekibi eklemleri sızıntılara karşı kontrol etmek, aviyoniklerin güvenilirliğini sağlamak, kaynakları incelemek ve daha fazlası için roketi açarak kontrol etme görevini yürüttü. Şirketin mühendisleri ve teknisyenleri hala öğrendiklerini her fırsatta belirtmekten çekinmedi, bu nedenle daha fazla veri elde ettikçe neyin denetime ihtiyacı olduğunu ve nelere gerek olmadığını anladıklarını belirtti.

SpaceX, lansmanın ilk aşamasında uyduları aerodinamik kuvvetlerden koruyan dış kaportayı Kasım ayında Starlink lansmanında yeniden uçurmaya başlamıştı. Kaplamanın, inişini Dünya'ya yönlendirmek için soğuk gaz iticileri ve bir parafoil kullanarak tasarlandığını da belirtelim. SpaceX için yılın altıncı lansmanı olacak büyük gün merakla ve heyecanla bekleniyor.