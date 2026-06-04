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SpaceX, Tüm Zamanların En Büyük Halka Arzı İçin Hisse Fiyatını Belirledi

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12 Haziran'da tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirecek SpaceX'in hisse fiyatı açıklandı.

SpaceX, Tüm Zamanların En Büyük Halka Arzı İçin Hisse Fiyatını Belirledi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, uzay firmaları arasında neredeyse rakipsiz bir firmaydı. Yeniden kullanılabilir roketlerinden Starlink uydu internet ağına kadar birçok farklı hizmet veren firma, bu başarısı nedeniyle de dünyanın en değerli özel şirketlerinden biri hâline gelmişti.

Yakın zamanda SpaceX’in halka arz olacağını sizlerle paylaşmıştık. Hatta bunun için tarihin 12 Haziran olarak belirlendiği ve tüm zamanların en büyük halka arzı olabileceği de ifade edilmişti. Şimdi ise firmanın hisse fiyatı açıklandı.

İçerikten Görseller

SpaceX, Tüm Zamanların En Büyük Halka Arzı İçin Hisse Fiyatını Belirledi
space

135 dolarlık hisse fiyatıyla halka arz olacak

space

SpaceX, Wall Street normlarını kırarak halka arz fiyatını bir hafta erkenden belirleyip açıkladı. Yapılan açıklamalara göre ABD merkezli uzay devinin hisse fiyatı 135 dolar olarak belirlendi. Reuters’a göre şirket, perşembe günü itibarıyla yatırımcılarla bir araya gelmeye başlayacak ve fiyatlandırma 11 Haziran’da yapılacak. Halka arz ise 12 Haziran 2026 günü Nasdaq’ta başlayacak.

SpaceX’in halka arz yoluyla 75 milyar dolar gibi miktarda gelir elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bunun yanı sıra şirketin piyasa değerinin ise 1,75 trilyon dolara kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Tüm bunlar sayesinde tarihteki en büyük halka olacağını tekrar belirtelim.

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