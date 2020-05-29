Uzay Yolculuğu İptal Edilen Türk, Parasını Geri Alamadı

Uzaya yolculuk yapmak için 2014 yılında Hollanda merkezli Space Expedition Cooperation şirketine başvuran Ahu Baysal, yolculuk iptal edilmesine rağmen parasını geri alamadığını iddia etti. Yolculuk için 95.000 dolar ödeyen Aysal, parasını geri almak için şirkete dava açtı.

Galatasaray’ın eski başkanlarından Ünal Aysal’ın eski eşi Ahu Aysal, uzaya yolculuk düzenleyecek Hollanda merkezi Space Expedition Cooperation (SXC) şirketinin söz konusu yolculuğuna 2014 yılında başvurmuştu.

Ahu Aysal, SXC’nin uzay yolculuğu programı için 95.000 dolar ödedikten sonra Amsterdam ve Bordeaux’da düzenlenen iki eğitime katıldı. Aysal, uzay yolculuğu öncesindeki eğitim hazırlıkları kapsamında yerçekimsiz ortamda uçuş eğitimi dahi aldı.

Uzay yolculuğu için bütün eğitimler tamamlanmış olmasına rağmen, Space Expedition Cooperation bir süre sonra yolculuğu iptal etti. İptal edilen yolculuk hakkında açıklama yapan Ahu Aysal, uzay yolculuğu iptal edilmesine rağmen SXC’den parasını geri alamadığını açıkladı.

Uzay yolculuğu için ödediği 95.000 doları geri alamayan Ahu Aysal, Posta gazetesinden Halil Kalmuk’a yaptığı açıklamada, SXC’yi dava ettiğini ve davanın bitmesini beklediğini söyledi. Bir taraftan ücret iadesi için davanın bitmesini bekleyen Aysal, diğer taraftan da uzay yolculuğu için umutlarını korumaya devam ediyor.

Halil Kalmut’un sorularını cevaplayan Ahu Aysal, şu an bile uzay yolculuğu için çağrılırsa hemen gideceğini, “Gel gör ki hayalimden vazgeçmedim. Umudum sürüyor. Şimdi ‘Gel’ deseler. Hiç düşünmeden, uzaya giderim” sözleri ile ifade etti.

Son yıllarda popüler olan uzay turizmi projeleri SXC’yle sınırlı kalmadı. İngiltere merkezli Virgin Galactic firması da uzay turizmi için rezervasyon yapmaya devam ediyor. Virgin Galactic’e uzaya yolculuk yapmak için bugüne kadar 8 bin kişi başvurdu. Henüz bir yolculuk gerçekleştirmeyen şirket, geçtiğimiz şubat ayında açıklama yaparak uzay yolculuğu için yeniden rezervasyon alacağını açıkladı.