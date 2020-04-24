SpaceX, Starlink Uydularını Güneşlikle Kaplayacak

Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink uydularını gece daha az ışık saçması için güneşlikle kaplayacak. Uyduların koyu renkli güneşliklerle kaplanmasıyla astronomik alan görüşünün de bozulmayacağı söyleniyor.

Kaliforniya merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink uydularının 8. ayağını 22 Nisan günü başlatmıştı. Falcon 9 roketiyle Starlink 6 adı altında fırlatılan toplam 60 uydu, kısa bir süre sonra yeryüzünden görülebilir hâle gelmişti. Zaman zaman Türkiye semalarından da geçen uydular, çıplak gözle görülebilmesinden dolayı birkaç kez UFO olarak bile lanse edilmişti.

Alçak Dünya yörüngesi olarak da bilinen yörünge seviyesinde seyahat edilen Starlink uyduları, bu sebeple pek çok defa gündeme gelmişti. Bu olayların ardından şirket, uyduların yarattığı parlamayı azaltmaya çalışmaya başladı. Bu noktada CEO Elon Musk, koyu renkli köpüklerden yapılmış güneşliklerle uyduların daha az dikkat çekeceğini düşünüyor.

SpaceX, 12.000 adet uydu fırlatma onayına sahip:

Elon Musk’ın uydular için düşündüğü güneşlik projesi, her geçen gün büyüyen Starlink uydu ağının astronomik alan görüşlerini bozabileceğinden korkan gök bilimciler için iyi bir haber. Uzay şirketinin şu anda Dünya’nın çevresinde dolaşan 422 adet uydusu bulunuyor. Buna ek olarak şirket, 12.000 adet uydu fırlatmak için onay aldı ve 30.000 tane daha fırlatmak için başvuruda bulundu.

Starlink uydu projesini 2015 yılında başlatan SpaceX, şu ana kadar 7 farklı fırlatma görevi gerçekleştirdi ve bu fırlatmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda bir sonraki fırlatma, önümüzdeki mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Bu görevde fırlatılacak uyduların her birinin güneşlikle kaplanacağı ve astronomik görüşü azaltmayacağı söyleniyor.

SpaceX'in yüksek hızda internet için uzaya gönderdiği Starlink uyduları için özel bir internet sitesi geliştirildiğini ve bu internet sitesi sayesinde Starlink uydularının peş peşe dizilerek oluşturdukları hattı çıplak gözle takip etmenizin mümkün hale geldiğini sizlere aktarmıştık. Bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buradaki haberimize göz atabilirsiniz.