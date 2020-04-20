SpaceX'in yüksek hızda internet için uzaya gönderdiği Starlink uyduları için özel bir internet sitesi geliştirildi. Söz konusu internet sitesi sayesinde Starlink uydularının peş peşe dizilerek oluşturdukları hattı çıplak gözle takip etmeniz mümkün hale geliyor. Yapmanız gerekenleri adım adın anlattık.

2002 yılında kurulan ve uzay taşımacılığı üzerine çalışmalarını sürdüren SpaceX, kurulduğu günden bu yana çok önemli projelere imza attı. Bu projelerden bir tanesi de "Starlink" olarak isimlendirilen uydu üzerinden küresel internet projesiydi. Bir süredir daha yüksek sesle konuşulan Starlink projesi kapsamında yörüngeye oturtulan uydular, gezegenimizin çevresinde tur atmaya devam ediyorlar.

Starlink uyduları, farklı amaçlara hizmet eden büyük uydulara göre daha alçak bir yörüngede seyrediyor. Bu nedenle. bazı insanlar, gökyüzünde ilginç şeyler gördüklerini ve bunların UFO olduğunu ifade ediyorlar. Ancak birbirlerinin peşi sıra dizilmiş şekilde havada hareket eden bu nesneler, aslında Starlink projesi kapsamında fırlatılan uydular. SpaceX, bu proje için bir uydu takımyıldızı geliştirdi ve bu küçük uydular, Dünya'da bulunan istasyonlar ile birlikte çalışıyorlar.

Starlink uyduları, zaman zaman Türkiye semalarından da geçiyor. Hatta bu uydular, birkaç kez ülkemizde de UFO olarak lanse edildi. Şimdi sizlere bahsedeceğimiz bir internet sitesi, tüm bu tartışmaları sona erdirecek. Çünkü bu internet sitesini kullanarak Starlink uydularının Türkiye'nin neresinden geçtiğini rahatlıkla takip edebiliyorsunuz.

Starlink uydularını gerçek zamanlı olarak nasıl takip edebilirsiniz?

Buradan ilgili internet sitesine gidin,

Yüklenmesini bekleyin,

Konumunuz otomatik olarak algılanıp, uyduların görüneceği gün ve saatler solda çıkacak,

Bu saat ve tarihte gök yüzüne bakarak bir çizgi halinde Starlink uygularını görebilirsiniz.

Dilerseniz sağdaki Open Street View butonuna tıklayarak uyduları Google Street View üzerinden görebilirsiniz.

Örnek görselde de görebileceğiniz üzere uydular 21 Nisan ve 22 Nisan'da verilen saatlerde Türkiye'den de görülebilir olacaklar. İnternet sitesine girdiğiniz anda ilk olarak konumunuzun erişilmesine izin verip vermediğiniz soruluyor. Konumunuzun kullanılmasına izin verdikten sonra da karşınıza bir simülasyon çıkıyor ve bu simülasyon, Starlink uydularının farklı saatlerde nereden geçeceğini gözler önüne seriyor. Böylelikle sizler de yakın bir zamanda Starlink uydularını görüp göremeyeceğinizi öğrenebiliyorsunuz.

Starlink uydu treni bu şekilde görünüyor: