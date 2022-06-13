Miles Morales ve diğer evrenlerdeki Spider-Man varyantlarını tekrar bir araya getirecek olan Spider-Man: Across the Spider-Verse filminin baş kötüsü belli oldu.

2018 yılında serinin ilk filmi olan Spider-Man: Into the Spider-Verse ile çizgi romanlarda gördüğümüz Spider-Man varyantlarını beyazperdeye taşıyan Marvel, ilk filimin çok sevilmesinin ardından serinin devam filmi üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Ancak 8 Nisan 2022’de çıkması planlanan film ne yazık ki 2 Haziran 2023’e ertelenmişti.

Bugün düzenlenen Annecy Uluslararası Film Festivalinde birçok animasyon film hakkında bilgiler paylaşıldı. Ancak bu bilgilerden en çok dikkat çekeni ise Spider-Man: Across the Spider-Verse’ün yeni kötü adamı oldu.

Filmin kötü adamı The Spot olacak

Aslında orijinal Spider-Man’in en eski düşmanlarından birisi olan The Spot, güçlerini kazanmadan önce Kingpin için çalışan bir bilim insanıydı. Yarattığı bir karadelikten geçerek boyutlar arası seyahati keşfeden Spot, daha sonrasında güçlerini kazanarak bu karadelikleri vücudunda taşımaya başladı.

Güçleri sayesinde istediği anda çok uzak mesafelere portallar açabilen bu karakter, çizgi romanlarda Miles Morales ve diğer varyantlar ile asla karşılaşmadı. Pek çok çizgi roman hayranı bu karşılaşmanın nasıl olacağını merak ediyor.

Editörün Notu:

Aslında Peter Parker’ın düşmanlarından olan The Spot’un Miles Morales’in düşmanı olacak olması beni hayal kırıklığına uğrattı. Miles Morales’in Madame Swarm, Hobgoblin ve Prowler gibi düşmanları varken Peter Parker’ın düşmanlarını kullanmak bana gereksiz geldi. Ancak farklı boyutların işlendiği bir filmde boyutlar arası geçiş yapabilen bir düşmanın olması, karakterlerimizi sık sık farklı boyutlarda görebileceğimiz anlamına gelebilir.