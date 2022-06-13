Disney Plus'ta yayınlanacak Atatürk dizisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin çıkış tarihi ve oyuncu kadrosuna dahil olan yeni bir isim paylaşıldı.

Yarın, ülkemizdeki sinema ve dizi tutkunları için önemli bir gün. Zira binlerce içeriğe sahip olan Disney Plus, yarın itibarıyla ülkemize giriş yapacak. Platform, yabancı yapımlarla birlikte yerli dizilere de ev sahipliği yapacak. İşte o dizilerden bir tanesi de Atatürk dizisi olacak. Aras Bulut İynemli'yi Atatürk olarak göreceğimiz dizi ile ilgili gelen son haberler, bir nebze canınızı sıkabilir.

İddialara göre Atatürk, Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine 29 Ekim 2023'te yayınlanacak. Ancak bu açıklamanın şu an için resmi olmadığını, iddia kapsamında yer aldığını belirtelim. Disney Plus tarafından yapılacak resmi açıklama, Atatürk için de diğer Türk dizileri için de belirleyici olacak.

Diziyle ilgili yeni bilgiler de geldi

Edinilen bilgilere göre Atatürk dizisinin kadrosuna dahil olan isimlerden bir tanesi de Esra Bilgiç. Bilgiç, dizide Madam Corinne isimli karaktere hayat verecek. Peki kimdir bu Madam Corinne Lütfü? Mustafa Kemal Atatürk'ün 1913 ila 1917 yılları arasında mektuplaştığı bir aile dostu. Öte yandan; dizi çekimlerinin temmuz sonu itibarıyla başlayacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Bu arada; yarın hizmet vermeye başlayacak Disney Plus'ın Türkiye'ye girişi için özel bir kampanya oluşturulduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Kullanıcılar, bu kampanya kapsamında yıllık abonelik başlatan tüketiciler, 279,90 TL ödeme yapacaklar. Yani hizmetin aylık abonelik ücreti 23 TL'ye gelmiş olacak. Doğrudan aylık abonelik başlatan tüketicilerinse 34,99 TL ödeme yapmaları gerekecek. Disney Plus'ın "8 ay öde, 12 ay izle" sloganıyla başlattığı kampanya ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.