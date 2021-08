Marvel, uzun zamandır beklenen ve MCU evreninde yer alan Spider-Man karakterinin üçüncü filmi olarak karşımıza çıkacak 'Spider-Man: No Way Home' filminin fragmanını yayınladı. Fragman, MCU'nun 4. aşamasının temasını oluşturan çoklu evren bağlantısı ve Doctor Strange'i açık bir şekilde gösteriyor.

İlk Avengers filminden Avengers: Endgame'e kadar sinema dünyasını adeta esir alan Marvel, Sinematik Evreni'nin 4. aşamadaki en fazla merak edilen yapımlarından Spider-Man: No Way Home filminin ilk resmi fragmanını yayınladı.

Aslına bakacak olursak Spider-Man: No Way Home fragmanı, resmi yayından yalnızca bir gün önce internete sızdırılmış, yapımlarında gizliliğe büyük önem veren Marvel, bu sızıntıyla birlikte adeta sosyal medyanın mizah malzemesi haline gelmişti.

Chris McKenna ve Erik Sommers tarafından kaleme alınan Spider-Man: No Way Home'un yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Örümcek Adam karakterini canlandıran Tom Holland'ın yanı sıra Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon ve May Hala rolüyle Marisa Tomei yer alıyor. Bu arada Spider-Man: No Way Home'un 17 Aralık'ta vizyonda olacağını da unutmadan hatırlatalım.

Spider-Man: No Way Home fragmanı