Merakla beklenen Spider-Man: No Way Home'un fragmanı dün gece geç saatlerde sosyal medya platformlarında sızdırıldı. Fragman hemen silinse de videoyu indirenler tekrar tekrar yüklemeye devam etti. Bu durum, gizliliğe verdiği önemle bilinen Marvel'ın sosyal medyada mizah malzemesi olmasıyla sonuçlandı.

Marvel sözcüsü Kevin Faige'ye Spider-Man: No Way Home fragmanının ne zaman geleceği sorulunca "Shang-Chi geliyor. Eternals fragmanı çıktı. Yetmez mi?" cevabını vermişti. Bu cevabın hemen ardından ise fragman sızdırıldı.

Fragmanı izlemek epey zor olsa da önemli sürprizlerin olduğu görülebiliyor. Özellikle de Alfred Molina'nın canlandırdığı Doc Ock karakterinin görünmesiyle Tobey Maguire'li Spider-Man evreniyle bağlantı olacağı kesinleşmiş görünüyor. Üstelik Willem Dafoe'nin canlandırdığı Green Goblin'in bombası da fark edilebiliyor.

Sızdırılan fragman şu şekilde:

Türkiye'de #SpiderManNoWayHome etiketiyle 235.000'den fazla paylaşım yapıldı ve kullanıcılar tepkilerini paylaştı. Onlardan bazıları şu şekilde:

Scarlett Johansson'ın sızıntıyı yapan kişi olabileceği esprisi de yapılarak Disney ile olan davasına zekice göndermeler de yapıldı.

Hayranlar ilginç bir detay da yakaladı. WandaVision dizisinde yanına kalp koyulan tarihte Spider-Man sızıntısı yapılması kimilerine göre tesadüf değil.

Sızıntının viral olmasının ardından Tom Holland, "Henüz hazır değilsiniz" yazdığı bir hikaye paylaştı.

HD fragmanının da birkaç gün içinde yayınlanmasının beklendiği film, 17 Aralık 2021'de vizyona girecek. Filmde Tom Holland'a Benedict Cumberbatch dışında şu oyuncuların da eşlik etmesi bekleniyor: Jamie Foxx, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church. Bu isimlerden Jamie Foxx ve Alfred Molina resmi olarak onaylandı.