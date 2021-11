Gelecek ay vizyona girecek olan Spider-Man: No Way Home ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Yaşanan en son gelişmeyse hayranların beklentilerini artıracak cinsten. Yeni Spider-Man: No Way Home posterinde başka bir Spider-Man’in kafası yer alıyor.

Marvel hayranlarının uzun bir süredir sabırsızlıkla beklediği Spider-Man: No Way Home filmi beyaz perdeyle buluşmak üzere. Yeni filmin, üç farklı dönemin çocuklarını da bir araya getirmesi bekleniyor. Tobey Maguire (2002), Andrew Garfield (2012) ve Tom Holland’ın (2017) Spider-Man serilerini bir araya getirmesi beklenen yeni film, Marvel evreninin en çok beklenen filmler listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Ortaya çıkan yeni bir Spider-Man: No Way Home görseli ise hayranlara bir mesaj niteliğinde olabilir. Bu neyin, kimin kafası? Filmin geçtiğimiz gün yayınlanan posteri, hayranların beğenisini kazanmayı başarmıştı. Bugün ortaya çıkan bir görsel ise farklı soru işaretleri yarattı. Aslına bakarsanız bir nevi ‘onaylama’ olduğu da söylenebilir. Şu ana kadar Tobey Maguire ve Andrew Garfield’dan filmde yer alacaklarına dair bir açıklama gelmedi. Hatta filmde yer almayacağına dair en son açıklama Garfield'dan gelmişti. İLGİLİ HABER Tom Holland, 'Spider-Man' Olmaktan Sıkıldığını Açıkladı: Serinin Yapımcısından Tepki Geldi Ancak ortaya çıkan bu görselin, zaten var olan beklentileri daha da yükselteceğini söyleyebiliriz. Fotoğraftan anlaşıldığı kadarıyla kenardan çıkan Spider-Man kafası Tobey Maguire’ın kostümü ile benzerlik taşıyor. Ancak yine de emin olmak mümkün değil. Kesin olan tek şey, bunun Tom Holland kostümüne ait olmadığı. 17 Aralık’ta vizyona girecek olan film, son ana kadar hayranlarda heyecan yaratmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak : https://twitter.com/sakli_kumanda/status/1463901314589544449

