Spider-Man: No Way Home, her ne kadar sabırsızlıkla bekleniyor olsa da yayınlanan ilk poster, bu heyecanımızı karşılayamamıştı. Sony Pictures, bugün çok daha iyi gözüken yeni bir poster yayımladı.

Dünyadaki tüm Spider-Man serisi hayranlarının merakla beklediği Spider-Man: No Way Home’a kavuşmamıza hemen hemen 3 hafta kaldı. 17 Aralık’ta tüm dünyada vizyona gireceği açıklanan filmi bu kadar beklememizin nedeniyse filmde, önceki Spider-Man filmlerinde gördüğümüz kötü karakterleri ve Andrew Garfield ve Tobey Maguire’ın Spider-Man’lerini yeniden görmeyi beklememiz. Spider-Man: No Way Home, her ne kadar heyecanla beklense de filmin paylaşılan ilk posteri bu heyecanı pek de karşılayamamıştı. Yayınlanan posterde Kum Adam, Electro, Yeşil Cin ve Doc Ock’u birlikte görüyor olsak da poster düzenlenme şekli, hepsi üst üste yapıştırılmış gibiydi. Dolayısıyla poster pek de iyi geri dönüşler alamadı. Bugünse filmden yepyeni bir poster geldi. Spider-Man: No Way Home’un yeni posteri: Sony Pictures tarafından paylaşılan yeni Spider-Man: No Way Home posteri, önceki posterin sunduğundan daha fazlasını sunuyordu. Hayranların da yayınlanmasıyla fazlasıyla sevdiği posterde dünyanın büküldüğünü, Doctor Strange’in bir kapı açtığını, Yeşil Cin’in daha önce net bir şekilde göremediğimiz görünümünü, Electro’yu, Doc Ock’un kollarını ve Lizard’ı görüyoruz. Fakat yeni posterde de üç Spider-Man’in de filmde olduğuna dair herhangi bir belirti ya da ipucu bulunmuyor. Bununla birlikte bu filmde görmemizin çok zor olduğu ancak ufak bir umut olduğu, son filminde jeneriğin ardından Peter Parker’ı televizyonda görüp televizyonu yalayan Venom’dan da bir iz yer almıyor. İLGİLİ HABER Yerli Bilim Kurgu Dizisi BÖRÜ 2039'un İlk Fragmanı Yayınlandı [Video] Spider-Man: No Way Home’un son yayınlanan fragmanı, film hakkında daha fazla tartışmanın oluşmasına neden olmuştu. Bazı sahneler filmin hikâyesi hakkında daha fazla merak uyandırırken bazı sahnelerse üç Spider-Man iddialarını neredeyse kesinleştirmişti. Bu detayları da sizler için aşağıdaki yazımızda derlemiştik: İLGİLİ HABER Görünmez Yumruk Yiyen Kertenkele... İşte Yeni Spider-Man: No Way Home Fragmanında Gözünüzden Kaçmış Olabilecek Detaylar

