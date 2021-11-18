Spider-Man karakteri ile özdeşleşen oyuncu Tom Holand, projeden artık sıkıldığını belirtti. Verdiği röportajda Spider-Man: No Way Home ile sona erecek sözleşmesini yenilemek istemediğini ima eden oyuncunun açıklamaları, Sony yöneticileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Sinemaseverlerin son dönemlerdeki tek gündemi, geçtiğimiz günlerde yeni fragmanı ile karşımıza çıkan Spider-Man: No Way Home. Aralık ayında vizyona gireceği açıklanan filmin en dikkat çeken ismi ise hiç şüphesiz Tom Holland. Spider-Man karakteri ile özdeşleşen oyuncunun yaptığı son açıklama ise oldukça dikkat çekiciydi.

Açık konuşmak gerekirse Marvel Sinematik Evreni'nin en kilit isimlerinden bir tanesi Tom Holland. Ancak verdiği son röportajda "Belki de hayatıma devam etme zamanım gelmiştir. Spider-Man serisi için en iyi şey, yeni bir Miles Morales filmi yapmak olabilir." ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, Spider-Man karakterinden bıkmış gibi görünüyor. Ancak Sony Pictures Entertainment yönetimi, Holland ile aynı fikirde değildi. Öyle ki Holland'ın oynadığı Spider-Man serisinin devam etmesi isteniyor.

"O yoksa Spider-Man filmi de yok"

Tom Holland ile yapımcı şirket ile anlaşması, kısa bir süre sonra yayınlanacak olan Spider-Man: No Way Home ile sona erecek. Holland'ın yaptığı açıklamalar, yeni bir Spider-Man filminde oynamak istemediğinin açık bir göstergesi. Ancak Spider-Man'in yapımcısı Amy Pascal, Holland gibi düşünmüyor. Oyuncunun açıklamalarıyla ilgili konuşan Pascal "Onunla 100 film daha yapması için konuştum. O olmadan asla Spider-Man filmleri yapmam. Ne bu! Şaka mı?" ifadelerini kullanarak tepkisini açıkça gösterdi.

Aslına bakacak olursak Tom Holland'ın Spider-Man'den vazgeçmesi için haklı bir sebebi var. Seriye ilk kez dahil olduğunda 19 yaşında olan oyuncu, şimdilerde 25 yaşında. Bu süreçte çok fazla çalıştığından bahseden Tom Holland, "30 yaşımdan sonra bile Spider-Man'e hayat veriyor olursam, yanlış bir şey yapmışım demektir. Birkaç yıldır çok fazla çalışıyorum. Spider-Man'e dahil olduğumdan beri hiç ara vermedim." diyerek ne kadar sıkılmış olduğunu ortaya koydu.

Spider-Man serisinin devamı için yapımcı şirketten her şeyi isteyebilecek güce sahip olan Holland'ın yoluna nasıl devam edeceği, şu an için bilinmiyor. Bakalım aralık ayından sonra, bu konuyla ilgili ne tür gelişmeler yaşanacak...