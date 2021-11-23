Yeni Spider-Man filminde The Amazing Spider-Man olarak yeniden gözükmesi beklenen Andrew Garfield, bu yöndeki iddiaları yeniden yalanlayan bir açıklama yaptı. Garfield, GQ'ya verdiği röportajda filmde olmadığını söyledi.

Marvel Sinematik Evreni’nin yeni filmi Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık’ta tüm dünyada vizyona girecek. Film, 24 saat içinde en fazla izlenen fragmanıyla bir rekora imza atmayı başardı. Filmin böylesine beklenmesinin ve tartışılmasının nedeniyse filmde daha önceki Spider-Man’ler Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın kendi karakterleriyle gözükeceği beklentisiydi.

Fakat sahne arkası olduğu iddia edilen bazı sızdırılan görüntüler ve teorilerin aksine şu ana kadar bu konuda hiçbir resmi ağızdan doğrulama yapılmadı. Hatta kendisine bu soru sorulduğunda oyuncuların hepsi ‘Hayır’ cevabını verdi. İşte o ‘hayır’lardan biri de bugün verildi. Andrew Garfield, GQ’ya verdiği röportajda Spider-Man: No Way Home’da herhangi bir şekilde rol almadığını ifade etti.

Garfield, daha önce de birçok kez iddiaları yalanlamıştı:

Set arkası görüntülerin yayılmaya başladığı dönemlerde Andrew Garfield, pek çok kez televizyon programlarına çıkarak Spider-Man: No Way Home’da yer alıp almadığına yönelik soruları cevaplamıştı. Garfield, bu soruların tümüne ‘Hayır’ cevabını vermiş olsa da ortaya çıkan görüntüler ve teoriler, Garfield’ın açıklamasını hayranların gözünde etkisiz eleman kılıyordu.

Öte yandan yayınlanan son fragman da pek çok hayranın son açıklamayı göz ardı etmesine neden oldu. Son fragmanda bir sahnede MJ, yüksek bir yerden aşağı düşüyor. Fakat bu sahne, The Amazing Spider-Man’de Gwen Stacy’nin düştüğü sahneyle fazlasıyla benzerlik taşıyor. Sahnenin bir karesinde de MJ’e uzanan bir Spider-Man eli görüyoruz. Pek çok hayrana göre MJ’i bu sahnede kurtaracak kişi, Andrew Garfield’ın Spider-Man’i.