Spider-Man: No Way Home filminin posterleri yayınlanmaya devam ediyor. Filmin vizyona girmesine çok az bir süre kalmışken şimdi de filmin unutulmaz kötü karakterlerinin posterleri yayınlandı. Twitter üzerinden takipçilerimizden de yorumlar gecikmedi.

Son zamanların en çok beklenen sinemaları arasına giren Spider-Man: No Way Home, beyaz perdeyle buluşacağı güne kadar hayranlarını heyecanlandırmaya devam edecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz gün Türkçe fragmanı da yayınlanan film 17 Aralık’ta vizyona girecek. Üç farklı Spider-Man serisinin birleştiği No Way Home, Tom Holland serisinin üçüncü filmi olacak. Ayrıca üç gün önce yapılan bir açıklama da Tom Holland’ı üç yeni Spider-Man filminde daha göreceğimizi müjdelemişti.

Ancak hayranların kavuşmayı beklediği karakterler yalnızca Spider-Man’ler ile sınırlı değil. Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın serilerinden unutulmayan kötü karakterler de yeniden seyirci karşısına çıkıyor. Üzerinde çok konuşulan Spider Man posterlerinin ardından şimdi de bu ‘ikonik kötü karakterlerin’ posterleri paylaşıldı.

Electro:

Jamie Foxx’un canlandırdığı ‘Electro’ karakteri, ilk defa karşımıza Andrew Garfield’ın serisine ait ‘The Amazing Spider-Man 2’ filminde çıkmıştı. Yeni filmde farklı bir imaja sahip olan Electro’nun posterinin oldukça göz alıcı olduğu söylenebilir.

Doctor Octopus:

‘Dr. Otto Octavious’ olarak da bilinen unutulmaz kötü karakter, Tobey Maguire’ın 2004 yılında yayınlanan Spider-Man 2 filminde son kez görülmüştü. Yeni filmde hayata dönen Doctor Octopus, Spider-Man için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Green Goblin:

Belki de Spider-Man serilerinde hafızalarda en çok yer eden kötü karakter Green Goblin, ikonik kostümüyle ve bombalarıyla Spider-Man’e meşhur gülüşünü gösteriyor.

Ayrıca, yayınlanan bu posterlerde hayranları heyecanlandıracak başka bir detay da bulunuyor. Film hakkındaki en büyük beklenti, üç farklı Spider-Man’in bir araya gelecek olması. Geçtiğimiz günlerde Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın filmde ne kadar süre alacağına dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Bugün yayınlanan bu posterlerde ise her Spider-Man kostümünde farklılıklar olduğunu görüyoruz. İkinci ve üçüncü posterdeki Spider-Man kostümlerinin omuz detayları farklılık gösterirken birinci posterde ise kafa bölgesindeki desenler farklılık gösteriyor. Bu da demek oluyor ki yayınlanan bu posterlerle beraber üç farklı Spider-Man’i ilk defa bir arada görmüş olabiliriz.

Twitter üzerinden posterlere sizden gelen tepkiler: