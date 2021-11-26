Spider-Man: No Way Home’da yer alacağına kesin gözüyle bakılan eski Spider-Man’ler Andrew Garfield ve Tobey Maguire’ın ne kadar süre gözükeceği sızdırıldı. Daniel Richtman tarafından ortaya atılan iddiaya göre ikili, filmde yarım saatlik ekran süresine sahip olacak.

Uzun yıllardır tartışılan, yeni Spider-Man serisi öncesinde bile ‘İki evren bir araya gelseler nasıl olurdu acaba?’ diye düşündüğümüz Spider-Man’lerin birleşmesi teorileri, en sonunda Marvel Sinematik Evreni’ndeki çoklu evren sayesinde gerçekleşecek. Bu konu hakkında halen hiçbir resmi açıklama ya da görüntü paylaşılmamış olsa da artık pek çok kişi, bu teoriye kesin gözüyle bakıyor.

İşin en merak edilen yanıysa Andrew Garfield ve Tobey Maguire ikilisinin yeni filmin ne kadarında gözükecekleriydi. Bu konuda birbirinden farklı iddialar ortaya atılmaya devam ederken bir iddia da Twitter’da film sektörünün içinden haberler paylaşan Daniel Richtman’dan geldi. Richtman, yüklediği yeni videosunda eski nesil Spider-Man’lerin filmde ortalama ne kadar gözükeceğini açıkladı.

Yarım saat gözükecekleri iddia edildi:

Richtman’ın açıklamalarına göre Andrew Garfield ve Tobey Maguire, filmde yaklaşık yarım saatlik ekran süresine sahip olacaklar. 2 saat 30 dakika uzunluğunda olacak filmde iki karakter de filmin ortalarında gözükecek. Karakterler, ilk gözüktükleri andan itibaren süper kahramanlık yapmayacaklar. Bunun yerine bir süre olan biteni anlamaya ve her şeyi düzeltmeye çalışacaklar.

Richtman’a göre bunun ardından iyi ve kötü tüm karakterler karşılaşacak ve Andrew ve Tobey’nin Spider-Man’leri, kıyafetlerini giyerek Tom Holland’ın Peter Parker’ına filmdeki 5 kötü karakterle savaşmalarında yardımcı olacak. Richtman, bu açıklamalarının kaynağı hakkındaysa herhangi bir bilgi vermedi. Dolayısıyla bunların yalnızca ihtimal olduğunu unutmamak gerekiyor.

Yine de yeni Spider-Man filminin ilk bir – bir buçukluk saatlik gidişatını kestirmek pek de zor değil gibi duruyor. Filmin bu süre aralığında, son filmin jeneriğinden sonra çıkan sahnede Parker’ın kimliğinin açığa çıktığı andan başlayacak ve kendisi ve arkadaşlarının bu durumu düzeltmeye çalışmalarını gösterecek.