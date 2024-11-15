Ubisoft'un Splinter Cell Filmi İptal Edildi: "Yapamadık"

Ubisoft'un yılan hikâyesine dönen Splinter Cell filminin iptal edildiği açıklandı.

Splinter Cell filmini hatırlıyor musunuz? On yıldan uzun bir süre önce açıklanan ve hatta başrolünde de Tom Hardy'nin yer alacağı belirtilmişti. Uzun yıllardır hakkında kafa karıştırıcı açıklamalar yapılan ve artık neredeyse herkesin umudu kestiği film resmen iptal oldu.

Filmin neden iptal olduğu konusunda açıklama ise yapımcısı Basil Iwaynk'tan geldi. Iwaynk, "Film harika olabilirdi… doğru yapamadık, senaryo açısından, bütçe açısından." ifadesini kullandı. Yapımcı ayrıca filmin çok "sert" ve "muhteşem" olacağını ancak filmi ellerinden kaçırdıklarını ifade etti. Elbette ki bu durum Ubisoft ve Sam Fisher hayranlarını üzdü.

Splinter Cell animasyonu yolunda gidiyor

Her ne kadar filmden gelen haberler umutsuz olsa da uzun süredir beklenen Splinter Cell animasyonu Splinter Cell: Deathwatch üzerinde çalışmalar devam ediyor. Netflix, eylül ayında yaptığı açıklama ile dizinin geleceğini açıklamış ve bir dakikalık da bir tanıtım videosu paylaşmıştı.

Ubisoft geçtiği ay yaptığı açıklama ile Watch Dogs filminin çekimlerinin tamamlandığını duyurmuştu. Yine de filmin ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Watch Dogs oyunu hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar almıştı.