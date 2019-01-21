Spotify'a Sanatçı Engelleme Özelliği Geliyor

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Spotify, kullanıcılar istemedikleri sanatçılarla hiç karşılaşmasın diye sanatçı engelleme özelliği üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisi olan Spotify’da sevdiğiniz müzik türlerini, sanatçıları ya da şarklıları işaretleyebiliyor, kişisel bir Spotify deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Peki ya karşınıza çıkmasını hiç istemediğiniz şarkılar ya da sanatçılar ne olacak? Ne yazık ki bunun için şu ana kadar bir kişiselleştirme özelliği bulunmuyordu.

Edinilen bilgiye göre Spotify, kullanıcıların istedikleri sanatçıyı engelleyebilecekleri yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellik yayınlandığında Spotify kullanıcıları istedikleri sanatçıların şarkılarını müzik listelerinden, kitaplıktan, hatta Spotify radyo istasyonlarından dahi engelleyip kaldırabilecekler.
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Ne yazık ki özellik, engellemek istediğiniz sanatçıların düet çalışmalarını engellemiyor. Ancak ilerleyen zamanlarda bunun için de bir geliştirme söz konusu olabilir. Spotify’ın henüz beta aşamasında olan sanatçı engelleme özelliğini tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı ise şu an için bilinmiyor.
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Kaynak : https://www.theverge.com/2019/1/21/18191332/spotify-block-feature-mute-artists-music
Etiketler: spotify
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