2018'in En Çok İndirilen Yerli Mobil Uygulaması Belli Oldu

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre BiP, toplamda 34 milyon indirilmeye ulaşarak 2018'in en çok indirilen yerli uygulaması olmuş durumda.

Geçtiğimiz yılın en çok indirilen yerli mobil uygulaması belli oldu. Turkcell’in grup görüntülü görüşme, cepten cebe para transferi, oyun oynama gibi pek çok özelliğe sahip olan iletişim ve yaşam platformu BiP, 34 milyon indirilmeye yaklaşarak yılın en çok indirilen yerli mobil uygulaması oldu. Ancak BiP’in başarıları indirilme sayısı ile sınırlı kalmadı.

2017 yılında BiP aracılığı ile yalnızca 9.7 milyar mesaj gönderilirken, 2018 yılında bu sayı 34 milyara ulaştı. BiP ile gerçekleştirilen arama sayısı ise 427 milyon dakikadan 1 milyar 61 milyon dakikaya artış gösterdi. 6 kişi ile aynı anda görüntülü görüşme özelliği ise 87 milyon dakika dakika kullanıldı.

BiP platformunun başarısı hakkında açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ‘’Turkcell mühendisleriyle gece gündüz çalışarak artık bugün global rakiplerinin dahi özelliklerini taklit ettiği, ülkemize ait iletişim ve yaşam platformu BiP’i tüm dünyanın kullanımına sunduk.

BiP şu anda Afrika’dan Antarktika’ya Amerika’dan Avustralya’ya kadar 192 farklı ülkeden milyonlarca kullanıcısı olan bir platform. BiP örneğinde de görüldüğü gibi kendimize güvendiğimizde dünya çapında ilgi gören ürün ve servislere imza atabiliyoruz. 2019 yılında da yerli ve milli ürünlere destek vererek çalışmalarımızı ülkemiz ve insanlarımız için aralıksız sürdüreceğiz.’’ şeklinde konuştu.