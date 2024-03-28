Taylor Swift, Drake, Beyonce ve daha birçok sanatçıyı bünyesinde bulunduran Universal Music, Spotify ile yeni bir anlaşma imzaladı. Ortaklık, sanatçıların platformda şarkılarının reklamını yapmasını sağlayarak Spotify'ın TikTok'a alternatif olmasını sağlayacak.

En büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal Group Music’in (UMG) TikTok ile olan anlaşması, yakın zamanda sona ermişti. Bu nedenle de şirkete bağlı sanatçıların şarkıları platformdan kaldırılmaya başlamıştı. Bu şarkıcılar arasında Taylor Swift’ten Drake, Beyonce’den Adele’e kadar dünya çapında başarılı birçok isim bulunuyordu.

Bugün ise şirketten TikTok’a karşı olabileceği düşünülen bir hamle geldi. Universal Group Music, Spotify ile olan stratejik anlaşmasını genişlettiğini duyurdu.

Anlaşma, şarkıcıların Spotify’da müziklerinin reklamını yapmasını sağlayacak

Yeni anlaşma, UMG’ye bağlı sanatçıların henüz çıkmamış şarkılarını Spotify üzerinden tanıtmasına olanak tanıyacak. Ayrıca müzik videolarını paylaşmalarına da izin verecek. Geçtiğimiz haftalarda Spotify’ın 11 ülkede müzik videolarını test etmeye başladığını görmüştük. UMG ile olan anlaşma da bu özellik kapsamında gelecek. UMG’ye bağlı sanatçıların en başta ABD’de müzik videosu paylaşacağı belirtildi.

Bilindiği üzere TikTok, son yıllarda müzik keşfetme konusunda bir numaralı platform hâline gelmişti. Sanatçılar, diğer platformlardan ziyade TikTok üzerinden şarkılarının reklamını yapabiliyordu. Ancak UMG’nin ayrılması, şarkıcıların tanıtım yapmalarını sağlayan platformdan mahrum kalmalarına yol açtı.

İşte bu yüzden Spotify’la olan anlaşmanın, bu açığı kapatarak şarkıcılara reklam yapma konusunda yeni bir alternatif bekleniyor. Ayrıca Spotify’ın yavaş yavaş müzik platformundan sosyal medya platformuna dönüştüğünü de anlayabiliyoruz.

UGM ve Spotify tarafından yapılan ortak açıklamada bu yeniliklerin ne zaman kullanıcıların karşısına çıkacağı açıklanmadı. Yakın zamanda görmeye başlayacağımızı tahmin edebiliriz.