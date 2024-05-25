Spotify'ın 2022 yılında üretimini sonlandırdığı Car Thing adlı araç içi kullanım aksesuarı, bu yılın sonunda çöp olacak.

Bir dönem kendi donanımlarını üretmeyi amaçlayan Spotify'ın bu çabası beklenen karşılığı vermemişti. Araç içinde kullanılması için üretilen Car Thing adlı aksesuar, 2022 yılından bu yana üretilmiyordu. Gelen haberlere göre bu aksesuar, 9 Aralık'tan itibaren kullanılamaz hâle gelecek.

Öte yandan Spotify, cihazlar için bir geri ödeme ya da uygulama içi kredi vermeyecek. Öte yandan firma bu cihazları açık kaynak kodlu hâle de getirmiyor. Onun yerine projeden tamamen vazgeçen Spotify, gönderdiği mail ile Car Thing sahiplerinden cihazları sorumluluk sahibi şekilde çöpe atmalarını istedi.

Spotify'dan "geri dönüşüme gönderme"" tavsiyesi

Spotify, müşterilerinden cihazı fabrika ayarlarına geri döndürmelerini ve sonrasında da sorumluluk sahibi bir şekilde geri dönüştürmenin yolunu bulmalarını söyledi. Spotify ayrıca açıklamasında, bu ürünün bir devamının ya da yeni versiyonunun gelmeyeceğini de belirtti. Firma Car Thing için ön siparişleri 2021 yılının Nisan ayında almaya başlamıştı. Sonrasında da ürün 90 dolardan satışa çıkmıştı. Beş ay sonra da cihazın üretimi sonlandırılmıştı.

Car Thing donanımı aslında oldukça umut verici bir girişimdi ancak ortaya çıkan son ürün, akıllı telefondaki Spotify uygulamasının uzaktan kumandası olmaktan öteye gidememişti. Bu yüzden de ufak bir niş kitle dışında kimse cihazı almaya yanaşmamıştı. Yine de cihazın açık kaynak kodlu hâle getirilmesi daha ilginç kullanımlara yol açabilirdi.