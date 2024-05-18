Spotify, eser sahiplerine daha az telif ödemesi yaptığı gerekçesiyle davalık oldu. Davacı tarafa göre Spotify, haksız yere telif ödemelerini azaltacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, ABD'de davalık oldu. Ülke çapında dijital platformların telif ödemelerini toplayıp sahiplerine dağıtan bir kuruluş olan Mekanik Lisanslama Topluluğu (MLC) tarafından açılan davada Spotify, gelirlerini yanlış raporlamakla suçlanıyor. MLC'ye göre Spotify, politika değişiklikleriyle eser sahiplerine daha az para ödeyecek.

Spotify, bundan bir süre önce sesli kitap hizmetini devreye soktu. Bu kapsamda da Premium, Duo ve Aile paketleri, sesli kitapları içerecek şekilde güncellendi. İşte MLC'ye göre şirket, bunu bahane göstererek telif hakkı ücretlerini düşürdü. Üstelik Spotify, bunu yaparken gelir kaybı da yaşamadı. İşte MLC, tüm bunlar nedeniyle ödenen ücretlerin haksız yere düşeceğini savunuyor.

Spotify, bu kararla 150 milyon dolar ek gelir sağlamış olacak

MLC, mahkemeye sunduğu evraklarda alınan kararın Spotify ile eser sahiplerini nasıl etkileyeceğini de açıkladı. Dava dilekçesinde yer alan bilgiye göre bu hamle ile eser sahiplerinin gelirlerinde yüzde 50'ye varan düşüş yaşanacak. Spotify ise bu işten 150 milyon dolar kâr edecek.

Davanın nasıl sonuçlanacağı belli değil ancak bir Spotify sözcüsü, bu dava nedeniyle rahatsızlık duyduklarını belirtti. 2023 yılında eser sahiplerine yapılan ödemenin rekor seviyeye ulaştığını aktaran Spotify sözcüsü, 2024'te de benzer bir durum yaşanmasını beklediklerini söyledi. Bu arada; Spotify'ın geçtiğimiz yıl boyunca 9 milyar dolar telif ödemesi yaptığını belirtelim.