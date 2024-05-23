Spotify, yeni yazı tipi "Spotify Mix"i duyurdu. Farklı fontlardan ögelerin birleştirilmesiyle ortaya çıkarılan bu yazı tipi, mobil uygulama ve masaüstü versiyonda karşımıza çıkacak.

Sürekli olarak farklı özellikler sunarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımaya çalışan dev müzik platformu Spotify, şimdi ise oldukça ilginç bir duyuruyla karşımıza çıktı. Şirket, kendi yazı tipi “Spotify Mix”i duyurdu.

Çeşitli yazı tiplerini bir araya getirerek ortaya çıkarılan Spotify Mix, dün itibarıyla kullanıcılarla buluşmaya başladı. Hem mobil uygulamadaki hem de masaüstündeki versiyonda artık bu fontla karşılaşacağız.

Spotify için kendine has bir marka kimliği yaratan Spotify Mix, böyle gözükecek:

Spotify, yeni fontu belirlemek için geleneksel tipografik kısıtlamalardan kurtulduklarını ve birden fazla yazı stilinden ögeleri bir araya getirdiklerini söylüyor. Şirkete göre bu yaklaşım, ses kültürünün yıllar içindeki dinamik ve gelişen doğasını yansıtıyor.

Sans serif bir tür olan Spotify Mix’e baktığımızda ritmik bir his uyandırmak için ses dalgalarından esinlendiğini görebiliyoruz. Platformun aktardığına göre keskin açıların ve yumuşak kıvrımların birleşimi, kullanıcıya Spotify’ı hissettiren bir hava veriyor. Font, Berlin merkezli Dinamo Typefaces ortaklığında oluşturuldu.

Şirket, Spotify Mix’ten önce uygulamasında ve masaüstünde İsviçreli tasarımcı Laurenz Brunner tarafından tasarlanan “Circular” yazı tipini kullanıyordu.

Peki neden böyle bir şey tanıtıldı? Şirket, oynatma listelerinden pazarlama kampanyalarına kadar birçok yerde bu kendine has fontun kullanılmasını istiyor. Bu şekilde de tamamen kendine has, benzersiz bir marka kimliği oluşturulmak isteniyor. Küçük bir değişiklik olarak görülse de bu tarz şeylerin markaların nasıl algılandığı üzerinde önemli bir etkisi olabiliyor. Instagram’dan X’e kadar birçok platformun kendi yazı tipine sahip olduğunu biliyorduk.