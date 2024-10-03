Spotify, Premium kullanıcılar için çevrim dışı dinleme deneyimini geliştiren yeni “Çevrim Dışı Yedekleme” özelliğini duyurdu.

Spotify, Premium kullanıcılar için çevrim dışı dinleme deneyimini geliştirecek yeni bir özellik olan Çevrim dışı Yedekleme’yi tanıttı. Kullanıcıların son dinledikleri şarkılardan oluşan bir listeyi çevrim dışı olarak dinleyebilmelerine olanak tanırken aynı zamanda dinleme geçmişine göre de otomatik olarak güncellenecek.

Yeni özellik kullanıcılara cihazlarında yerel olarak depolanan önbelleği kullanarak daha fazla şarkıyı çevrim dışı dinleme imkanı sunuyor. Liste, kişisel bir algoritmayla oluşturulmamakta ancak sanatçı, ruh hali ve tür gibi filtrelerle özelleştirilebiliyor. Çalma listesi yalnızca çevrim dışı dinleme etkinleştirildiğinde ve beşten fazla şarkı dinlendiğinde görünecek.

Çevrim dışı dinleme ayarlarını yönetmek artık daha kolay

Çevrim dışı dinleme ayarları ise Ayarlar menüsünden kolaylıkla yönetebilecek. Kullanıcılar çevrim dışı dinleme ayarlarını Ayarlar > Gizlilik > Depolama > Çevrim Dışı dinleme ve Ayarlar > Gizlilik > Oynatma > Çevrim Dışı geçişleri menüsünden düzenleyebilecekler. Kullanıcılar ayrıca bu listeyi kütüphanelerine ekleyerek erişimlerini kolaylaştırabilecekler.

Çevrim dışı dinleme alanında rakip YouTube Music’in benzer özellikleriyle karşılaştırıldığında, Spotify'ın yeni özelliği farklı bir işlevsellik sunduğunu söyleyebiliriz.