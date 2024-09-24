Spotify mobil uygulaması üzerinden yapay zekâ ile içerik oluşturabilme özelliği bazı ülkelerdeki kullanıcılara açıldı.

Spotify, Birleşik Krallık ve Avustralya'da test etmeye başladığı yapay zekâ özelliğini İngilizce konuşulan ülkeleri kapsayacak şekilde genişletiyor. ABD, Kanada, İrlanda ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılar da artık beta aşamasındaki yapay zekâ özelliğine erişebilecek. Bu özellik Premium Spotify abonelerine açık olacak.

Premium abonelik sahipleri, mobil uygulamalarına girdiklerinde, kütüphanelerinin sağ alt kısmında yer alan "+" düğmesine basarak özelliğe erişebilecekler. Burada yer alan "AI Playlist/Yapay zekâ çalma listeleri" seçeneğini kullanan aboneler, açılan metin kutusuna istedikleri şarkıları tanımlayacak bir yönlendirmede bulunabilecekler. Örneğin "Arabayla tatile giderken dinlenecek Türkçe 90'lar pop şarkıları" yazıldığında yapay zekâ bizim için böyle bir şarkı listesi oluşturacak.

Çalma listeleri 30 şarkıdan oluşacak

Oluşturlan çalma listelerinde 30 şarkı yer alacak. Ayrıca çalma listesi, verilen komutlarla birlikte daha iyi şekillendirilebilecek. Komutlarda türler, ruh halleri, dönemler veya sanatçılar kullanılabilecek. Ayrıca yapay zekânın oldukça niş komutları da algılayabildiği ifade ediliyor.

Spotify'dan yapılan açıklamada, "her etkileşimde aktif olarak bir şeyler öğrendiklerini" ifade etti. Yapılan aramalar ile birlikte yapay zekâ da daha gelişmiş hâle geliyor. Bu listeler, daha önce tavsiye edilen şarkı listelerinden farklı olarak önceki tercihlerden bağımsız olarak seçilecek.

Spotify bu özelliği beta sürecinin ardından dünyanın geri kalanında da kullanıma açmayı planlıyor.