Spotify kodlarında yeni bir özellik keşfedildi. Bu yeni özellik, yapay zekâ destekli çalma listeleri oluşturulmasını sağlıyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ve nasıl bir deneyim yaşatacağı bilinmiyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uygulama kodlarını inceleyen bağımsız geliştiriciler, Spotify'a gelecek yeni bir özelliği ortaya çıkardılar.

Bu yeni özellik, yapay zekânın yeni bir kullanım alanını gözler önüne serecek gibi görünüyor.

Spotify kodlarında ortaya çıkan yeni özellik, kullanıcıların yapay zekâ destekli çalma listeleri oluşturmaya başlayacaklarını gözler önüne serdi:

Kullanıcının kendine göre belirleyeceği birkaç seçenek, yapay zekânın otomatik olarak bir çalma listesi oluşturmasını sağlayacak. Ancak özelliğin henüz geliştirme aşamasında olması, nasıl bir deneyim yaşanacağını anlamamızı engelliyor.

Spotify'ın son dönemlerde yapay zekâya odaklandığı büyük bir sır değil:

Şirket, daha geçtiğimiz hafta bomba bir özellik tanıttı. Bu özellik kapsamında podcast yayınları, yapay zekâ aracılığıyla farklı dillere çevrilebilecekti. Bugün gelen haberler, Spotify'ın yapay zekâ dünyasında geride kalmayacağının açık bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Spotify, yapay zekâ destekli çalma listesi özelliği ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca özellikle ne zaman tanışacağımız gibi konular muallakta kalıyor. Ancak bunun çok kısa bir süre sonra değişeceğini düşünüyoruz. Spotify'dan konuyla ilgili açıklama geldiğinde, sizleri yeniden bilgilendireceğiz.