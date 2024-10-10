Spotify, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü için özel bir sayfa oluşturdu. "Bir Mola Ver" isimli sayfada doğa odaklı, rahatlatıcı müzikler yer alıyor.

Bugün 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. 1992 yılından beri kutlanan bu özel gün, ruh sağlığı ve ruh hastalıkları ile ilgili toplum bilinci oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda; dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu da Dünya Ruh Sağlığı Günü için özel bir çalışma yaptı.

Zaman zaman toplumsal olaylarla ilgili çalışmalar yapan Spotify, Dünya Ruh Sağlığı günü için de "Take a Beat" veya "Bir Mola Ver" isimli bir sayfa oluşturdu. Bu sayfaya giren kullanıcılar, doğa odaklı rahatlatıcı içeriklere ulaşabilecekler.

Spotify, ruh sağlığını korumaya çalışmanın sürekli hâle getirilmesini istiyor

Spotify'ın Bir Mola Ver sayfasını oluşturmasının tek nedeni, toplum bilincini artırmak değil. Şirket, ruh sağlığını korumaya yönelik çalışmaların, gündelik yaşamda bir rutin hâline gelmesini istiyor. Spotify, Bir Mola Ver sayfasının buna katkı sağlayacağına inanıyor.

Eğer siz de Spotify'ın Bir Mola Ver sayfasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.