Spotify’da kimleri, hangi şarkıları ve türleri en çok dinlediğinizi hiç merak ettiniz mi? Üstelik yıl sonunu beklemeye gerek yok. Stats for Spotify sayesinde müzik geçmişinizi istediğiniz zaman detaylıca analiz edebilirsiniz.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, milyonlarca şarkı arasından dinleme alışkanlıklarınıza göre size özel listeler sunabiliyor oluşu ile pek çoğumuz için vazgeçilmez bir yerde. Ancak birçok kullanıcı, yalnızca yıl sonunda yayımlanan “Spotify Wrapped” ile yetinmek zorunda kalıyor. İşte bu noktada devreye “Spotify en çok dinlediklerim” özelliği giriyor. Bu özellik, kullanıcıların en çok dinlediği şarkıları, sanatçıları ve türleri daha sık ve detaylı biçimde takip etmesini sağlıyor.

Üstelik sadece Spotify’ın kendi verileriyle sınırlı kalmak zorunda da değilsiniz. Zaten Spotify, kısa ve orta vadede en çok dinlediğiniz müzikleri gösterme konusunda çok da iyi performans göstermiyor. Ancak üçüncü taraf araçlar sayesinde, dinleme alışkanlıklarınızı anlık olarak analiz edebilir ve geçmişte neleri ne kadar dinlediğinizi kolayca görebilirsiniz.

Stats for Spotify nedir, nasıl çalışır?

Stats for Spotify, ücretsiz bir çevrim içi araç olarak kullanıcıların Spotify hesaplarını analiz etmelerine yardımcı oluyor. Platform, Spotify hesabınıza giriş yaptığınız an itibarıyla dinleme geçmişinizi okuyor ve bu verilere göre size özel istatistikler hazırlıyor. En çok dinlediğiniz şarkılardan favori sanatçılarınıza, en çok dinlediğiniz türlerden zaman içindeki dinleme alışkanlıklarınıza kadar birçok detayı size gösteriyor.

Kullanıcı arayüzü oldukça sade ve kullanışlı bir arayüze sahip olan Stats for Spotify'ı kullanmak için yapmanız gereken tek şey, aktif Spotify hesabınızla giriş yapmak. Platforma giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan seçenekler şöyle oluyor:

En çok dinlediğiniz şarkılar (kısa, orta ve uzun dönem seçenekleriyle)

(kısa, orta ve uzun dönem seçenekleriyle) En çok dinlediğiniz sanatçılar

En sık dinlediğiniz müzik türleri

Kişiselleştirilmiş çalma listeleri oluşturma seçeneği

Spotify müzik özetine nasıl ulaşılır?

Spotify'daki dinleme geçmişinizi detaylı bir şekilde görmek istiyorsanız, Stats for Spotify platformu üzerinden bunu sadece birkaç adımda yapabilirsiniz. Yapmanız gerekenler şöyle:

Adım #1: Stats for Spotify web sitesine gidin.

web sitesine gidin. Adım #2: “ Login with Spotify ” butonuna tıklayın.

“ ” butonuna tıklayın. Adım #3: Spotify hesabınızla giriş yapmanız için bir onay sayfası açılacak. Bu erişime izin verin .

Spotify hesabınızla giriş yapmanız için bir onay sayfası açılacak. Bu . Adım #4: Hangi tür veriye ulaşmak istediğinizi seçin (şarkı, şarkıcı, müzik türü).

Hangi tür veriye ulaşmak istediğinizi (şarkı, şarkıcı, müzik türü). Adım #5: Giriş yaptıktan sonra karşınıza; kısa dönem (4 hafta), orta dönem (6 ay) ve uzun dönem (12 zamanlar) olmak üzere üç farklı istatistik sekmesi çıkar.

Giriş yaptıktan sonra karşınıza; kısa dönem (4 hafta), orta dönem (6 ay) ve uzun dönem (12 zamanlar) olmak üzere çıkar. Adım #6: Bu sekmelerde en çok dinlediğiniz şarkıları, sanatçıları ve türleri ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca “Create playlist” seçeneğiyle, bu listeyi doğrudan Spotify hesabınıza çalma listesi olarak da kaydedebilirsiniz.

Stats for Spotify güvenilir mi?

Stats for Spotify, Spotify’ın resmî API’sini kullanarak çalışan bir platform. Yani siz bu siteye giriş yaptığınızda Spotify hesabınıza doğrudan erişim vermiyorsunuz; sadece Spotify’ın izin verdiği, sınırlı verilere ulaşmasına onay veriyorsunuz. Bu sayede uygulama, şifrelerinizi ya da kişisel verilerinizi değil, sadece dinleme geçmişinizi görüntüleyebiliyor.

Ayrıca Stats for Spotify, Spotify hesabınızı yönetme yetkisine sahip değil. Yani hesabınızda değişiklik yapamaz, çalma listelerinizi silemez veya hesabınızı tehlikeye atamaz. Dilerseniz, Spotify hesabınızın “Uygulamalar” bölümünden bu izni istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.

Günümüzde pek çok kullanıcı bu aracı düzenli olarak kullanıyor ve şimdiye kadar ciddi bir güvenlik problemiyle gündeme gelmiş değil. Ancak yine de kişisel veriler konusunda hassassanız, kullanmadan önce uygulamanın erişim izinlerini kontrol etmenizde fayda var.

Spotify özetinizle neler yapabilirsiniz?

Spotify’daki dinleme özetiniz, sadece kişisel merakınızı gidermekle kalmaz; sosyal medya paylaşımlarından müzik zevkinizi analiz etmeye kadar pek çok farklı amaçla kullanılabilir. Stats for Spotify bu konuda size oldukça esnek imkânlar sunuyor.

Spotify özetinizle yapabileceklerinizden bazılarını şöyle özetleyebiliriz:

Müzik zevkinizi analiz edin: Hangi türleri daha çok sevdiğinizi ya da hangi sanatçıyı fark etmeden sürekli dinlediğinizi görebilirsiniz.

Hangi türleri daha çok sevdiğinizi ya da hangi sanatçıyı fark etmeden sürekli dinlediğinizi görebilirsiniz. Sosyal medyada paylaşın: “En çok dinlenen 10 şarkı” gibi listeleri ekran görüntüsü alarak Instagram hikâyelerinde veya X'te paylaşabilirsiniz.

“En çok dinlenen 10 şarkı” gibi listeleri ekran görüntüsü alarak Instagram hikâyelerinde veya X'te paylaşabilirsiniz. Zaman içindeki değişimi takip edin: Kısa, orta ve uzun dönem istatistikleri sayesinde müzik zevkinizin nasıl evrildiğini gözlemleyebilirsiniz.

Kısa, orta ve uzun dönem istatistikleri sayesinde müzik zevkinizin nasıl evrildiğini gözlemleyebilirsiniz. Kendi listeni oluştur: Beğendiğiniz şarkıları “create playlist” özelliğiyle doğrudan Spotify’da bir çalma listesi haline getirebilirsiniz.

Beğendiğiniz şarkıları “create playlist” özelliğiyle doğrudan Spotify’da bir çalma listesi haline getirebilirsiniz. Arkadaşlarına sürpriz yap: Bir arkadaşınızın doğum günü için onun en çok dinlediği şarkılardan oluşan bir liste hazırlayabilirsiniz (özellikle ortak kullanımlı hesaplarda işe yarar).

Spotify yıllık özet ile farkı nedir?

Spotify kullanıcılarının en çok beklediği özelliklerden biri olan Spotify Wrapped, her yıl aralık ayında kullanıcıya özel hazırlanarak yayınlanır. Ancak bu özet, yalnızca yıl sonuna özel bir defa sunulur ve daha sık müzik geçmişinizi görmek isteyen kullanıcılar için yeterli olmaz.

İşte Spotify en çok dinlediklerim görme imkânı sunan Stats for Spotify tam da bu noktada devreye girer. Yıllık özetin aksine:

Gerçek zamanlı veriler sunar: İstatistikleriniz anlık olarak güncellenir. Dilediğiniz an girip son 4 hafta, 6 ay veya tüm zamanlar bazında dinleme alışkanlıklarınızı görebilirsiniz.

İstatistikleriniz anlık olarak güncellenir. Dilediğiniz an girip son 4 hafta, 6 ay veya tüm zamanlar bazında dinleme alışkanlıklarınızı görebilirsiniz. Daha fazla kontrol sağlar: İstediğiniz dönem aralığında filtreleme yapabilir, çalma listesi oluşturabilir, tür bazında analiz yapabilirsiniz.

İstediğiniz dönem aralığında filtreleme yapabilir, çalma listesi oluşturabilir, tür bazında analiz yapabilirsiniz. Beklemenize gerek yok: Spotify Wrapped’i beklemek yerine her zaman özetinizi görebilirsiniz.

Wrapped daha çok paylaşım odaklı hazırlanırken, Stats for Spotify analiz ve farkındalık odaklıdır. Yani birini "şov", diğerini "kontrol paneli" gibi düşünebilirsiniz.

Spotify’da neleri en çok dinlediğini bilmek, müzik zevkini keşfetmenin en eğlenceli yollarından biridir. Stats for Spotify gibi araçlar sayesinde artık yıl sonunu beklemeden bu bilgilere ulaşabilir, ister detaylı analizler yapabilir, isterseniz de arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz listeler oluşturabilirsiniz.

Müzik sadece dinlemekle sınırlı değil; aynı zamanda kim olduğuna dair ipuçları barındıran kişisel bir arşiv. Eğer siz de “Spotify en çok dinlediklerim neler acaba?” diye merak ediyorsanız, birkaç tıkla öğrenmenin tam zamanı!