Spotify'da garip bir durum yaşanıyor. "! lucasrpsx" ve "! vitornovaes" kullanıcı adına sahip 2 kullanıcı, hemen herkesi takip etti. Ancak "!" ile başlayan çok fazla hesap var ve bunların bağlantılı olup olmadığı da belli değil.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, son günlerde ilginç bir konuyla gündemde. Öyle ki eğer aktif bir Spotify kullanıcısıysanız ve son günlerde profilinize girdiyseniz durduk yere 2 takipçi kazanmış olduğunuzu görmüş olabilirsiniz. Evet, bu konuda yalnız değilsiniz. 2 hesap, Spotify'da belki de milyonlarca kullanıcıyı takip etti. Sorun şu: Bu hesapların kim oldukları hakkında en ufak bir bilgi bulunmuyor.

Spotify'da pek çok hesabı takip eden hesaplar, "! lucasrpsx" ve "! vitornovaes" kullanıcı isimlerine sahipler. Bazı kullanıcılar, bu takipçilerin profil fotoğraflarını görüntüleyebiliyorken, bazıları ise görüntüleyemiyorlar. Yüz binlerce takipçiye ulaşan hesapların profillerine baktığımızda ise birbiriyle aynı olan 2'şer çalma listesi görüyoruz.

Bu hesapların kim veya kimlere ait olduğu, sonsuza dek bir sır olarak kalacak

The Verge, Spotify'daki bu durumu irdelemek istedik ve doğrudan Spotify yetkilileri ile görüştü. Laura Batey isimli bir Spotify sözcüsü, söz konusu kullanıcılar hakkında şu ifadeleri kullandı:

Bu hesapların şartlarımızı ihlal ettiği için devre dışı bırakıldıklarını söyleyebilirim. Artık sahipleri tarafından erişilemese de platformda görünmeye devam edebileceklerini unutmayın.

Laura Batey tarafından yapılan açıklama, söz konusu hesapların kim veya kimlere ait olduğunun sonsuza dek bir sır olarak kalacağını gözler önüne seriyor.

Ancak...

Mikroblog platformu X'e girip Spotify araması yaptığımızda, konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldığını görüyoruz. ! lucasrpsx ile ! vitornovaes isimli kullanıcılar, pek çok paylaşımda kendilerine yer bulmuş durumda. Ancak dahası var. "!" ile başlayan çok sayıda, birbirinden farklı Spotify hesabının da olduğuna tanıklık ediyoruz. Bunun bir rastlantı olup olmadığını bilemiyoruz. Belki de bir grup insan, bir araya gelerek Spotify'ı troll'lemeye çalışmıştır.