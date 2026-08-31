Spotify’ın En İyi Özelliklerinden Biri Yakında Ücretsiz Oluyor

Spotify’ın en sevilen özelliklerinden olan Jam özelliği, yakında ücretsiz kullanıcılar tarafından da başlatılabilecek.

Dünyanın en popüler müzik platformu Spotify’ın belki de en iyi özelliklerinden biri “Jam”dir. Eylül 2023’ten beri hayatımızda olan Jam, 32 kişiye kadar eş zamanlı ortak çalma listesi oluşturmaya yarayıyor. Yani bir Jam oluşturulduğunda farklı insanlar o listeye şarkılar ekleyebiliyor ve hep birlikte istediğiniz tüm şarkıları dinleyebiliyorsunuz.

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Jam özelliği, diğer gelişmiş Spotify özellikleri gibi sadece ücretli Premium kullanıcılara sunuluyordu. Ancak Android Authority tarafından keşfedilen yeni bilgiler, bunun yakında değişebileceğini gösterdi.

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Ücretsiz kullanıcılar da yakında Jam başlatabilecek ancak belli sınırlamalar olacak

Mevcut sistemde herhangi bir Jam oturumuna katılmak ücretsiz kullanıcılar için mümkünken bir Jam oturumu başlatmak ve ev sahipliği yapmak yalnızca Spotify Premium abonelerine özel bir ayrıcalık konumundaydı. Android Authority tarafından Spotify’ın Android uygulamasının 9.1.82.19 sürümünde bulunan kodlar, yakında Jam’de değişiklikler olabileceğinin sinyalini verdi.

Daha önce yer alan “kendi Jam’ini başlatmak için Premium al” ifadelerinin kaldırıldığı ve odak noktasının tamamen “tam kontrol sağlama” ve “sınırsız şarkı atlama” yetkilerine kaydırıldığı görüldü. Buna göre ücretsiz Spotify kullanıcıları kendi Jam oturumlarını başlatabilecek olsa da bu durum ciddi sınırlamalarla birlikte gelecek. En dikkat çekici detay ise ücretsiz bir kullanıcının başlattığı oturuma katılan kişiler Spotify Premium abonesi olsa dahi Jam’i başlatanın hesabındaki kısıtlamalara tabi tutulacak.

Kodlar; ücretsiz bir kullanıcının ev sahipliğindeki oturumlarda şarkıların yalnızca karışık sırada çalacağını, şarkı atlama haklarının sınırlanacağını ve kuyruğa yeni şarkı ekleme yetkisinin kısıtlanacağını gösteriyor. Spotify, bu kısıtlamalar esnasında ücretsiz kullanıcılara Premium aboneliğine geçiş yapmaları için uygulama içi yönlendirmeler gösterecek.