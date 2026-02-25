Spotify, İçinde Ölü Külü Saklanabilen Küp Şeklinde Kablosuz Hoparlör Duyurdu

Spotify, küp şeklinde kablosuz hoparlör duyurdu. Sınırlı sayıda üretilecek bu ürün, ölülerini yakan ve küllerini saklayan tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket bu kez, küp şeklinde bir kablosuz hoparlör duyurdu. Spotify'ın kablosuz hoparlörü, özel bir çalma listesine de ev sahipliği yapacak.

Spotify'ın sınırlı sayıda ürettiği hoparlör, fikir açısından oldukça ilginç. Çünkü küpün tasarımı, bazı kültürlerde hâlâ yaşatılan ölü yakma ayinlerinde kullanılanlara fazlasıyla benziyor. Üzerinde Spotify logosunun da bulunduğu ürünün kapağı da açılabiliyor. Yani isteyen tüketiciler, bu küp içine gerçekten de ölülerinin küllerini yerleştirebilirler.

Spotify'ın yeni kablosuz hoparlörü işte böyle görünüyor:

Spotify, bu kablosuz hoparlörü satın alan kullanıcılarına, "Sonsuz Çalma Listesi" olarak isimlendirdiği özel bir çalma listesi oluşturacak. Kullanıcılara yöneltilen özel sorulara verilen yanıtlar ve dinleme geçmişi, bu çalma listesinin içeriğini oluşturacak. Şirketin resmî açıklamasında "Hayatın müziğe ihtiyacı var. Öbür dünyanın da." ifadesine yer veriliyor.

Spotify tarafından yapılan açıklamaya göre küp şeklindeki hoparlör, sadece ABD pazarında satışa sunulacak. Ürünün fiyatı ise 495 dolar olarak açıklandı. Ancak bu ürüne sahip olmak isteyenlerin çabuk olması gerekecek. Zira Spotify'ın küp şeklindeki hoparlörü, sadece 150 adet üretilecek.