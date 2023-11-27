Spotify'a "Önerileri Kapat" Seçeneği Geliyor: İstemeyene Tek Bir Şarkı Bile Önermeyecek

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Spotify'ın "kişisel öneriler" özelliğinin opsiyonel hâle getirileceği ortaya çıktı. Henüz uygulama kodlarında keşfedilen özellik, önerileri beğenmeyen kullanıcılarla ortak hesap sahiplerini memnun edecek gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, şaşırtıcı ancak bazı kullanıcıları memnun edecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Platformun beta sürüm kodlarında tespit edilen yeni bir özellik, Spotify'ın "kişisel öneriler" özelliğinin opsiyonel hâle geleceğini gözler önüne seriyor.

Spotify'daki genel mantık, dinleme alışkanlıklarınıza göre tavsiye vermektir. Kullanıcı, bu özellik sayesinde daima sevebileceği müzikler dinler. İşte bu özellik, çok yakında opsiyonel olacak gibi görünüyor. Dileyen kullanıcılar, bu özelliği kapatabilecekler

Yeni özellik, bir hesabın ortak kullanıcıları için faydalı olacak

Spotify

Spotify'ın beta sürüm kodlarında ortaya çıkan yeni özellik, ortak kullanılan hesaplar için faydalı olacak. Diyelim ki bilgisayarınızda bulunan Spotify uygulamasını bazen siz, bazen de ev hanenizden başka birisi kullanıyor. Kişisel öneriler özelliğinin kapatılması ile kullanıcıların müzik zevkleri, birbirlerine karışmayacak.
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Spotify cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak MacRumors'a konuşan bir sözcü, henüz geniş kullanıcı kitlelerine ulaşmayan yeni özelliğin "değerlendirme" aşamasında olduğunu söyledi. Spotify'ı daha iyi bir hâle getirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktaran sözcü, bu özelliğin kapatılması ile kullanıcılara şarkı önerilerinin nasıl yapılacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

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Kaynak : https://www.macrumors.com/2023/11/22/spotify-trials-disable-personal-recommendations/
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