Spotify'ın platformda yer alan sanatçılara ödeme yaparken kullandığı telif yöntemini değiştirmeye karar verdiği yönünde haberler çıkmaya başladı. Bu değişiklikler özellikle tanınmamış müzisyenleri etkileyecek gibi gözüküyor.

Dünyanın en popüler müzik platformlarından biri olan Spotify, Music Business Worldwide'a göre gelecek yılın başlarında telif hakları konusunda ciddi düzenlemeler yapacak. Bu düzenlemeler en çok tanınmamış sanatçıları etkileyecek ve tartışma yaratacak gibi duruyor.

Gelen haberlere göre Spotify üç ana değişiklik üzerinde duruyor. Bu değişikliklerden ikisi genel olarak platformdaki sistemleri istismar eden içerik üreticilerini engellemeyi amaçlıyor. Üçüncü değişiklik ise telifleri düzenliyor.

Tanınmamış isimlerin geliri de büyük isimlere gidecek

Spotify'ın önerdiği ilk değişiklik, şüpheli aktivitelerde bulunan içerik üreticilerinin cezalandırılmasını öngörüyor. Botlar, tıklama çiftlikleri ya da taklitçiler kullanan bu kişi ve kurumlar ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Spotify sonunda bu alanda bir adım atmış olacak.

İkinci değişiklik ise arkaplan sesi içeriklerinin minimum oynatma süresine odaklanacak. Yağmur sesi, fırtına sesi, şömine sesi gibi bu türden beyaz gürültü içeriklerinin telif kazanması için dinlenmesi gereken süre arttırılacak. Şu anki sistemde bir beyaz gürültü, 30 saniye dinlendiğinde telif ödemesi almaya hak kazanıyor. Bu durumu istismar eden bazı kişiler, süresini 31 saniyeye kadar düşürdükleri eserler yüklüyor.

Spotify, Tersine Robin Hood olmakla eleştiriliyor.

Tartışma yaratan üçüncü özellik ise bir parçanın telife hak kazanabilmesi için en azından yılda 200 defa dinlenmesi gerekiyor. Bu durumda da bu sanatçılara ödenecek olan ücret yalnızca 5 cent. Pek çok şarkı bu dinlenme sayısına ulaşamıyor. Daha tartışmalı olan kısım ise bu sanatçılara ödenmeyen teliflere ne olacağı kısmı olarak gözüküyor. Spotify bu telifleri bir havuzda toplayıp daha sonra havuzdan para almaya hak kazanmış tanınmış sanatçılara dağıtacak.

Henüz Spotify bu değişiklikleri doğrulayan bir açıklama yapmazken, ödeme için alt limit olması sanatçıları da farklı platformlara yönlendirebilir. Bazı müzik eleştirmenleri, Spotify'ın yeni modelini tersine Robin Hood'luk yapmak olarak nitelendirdi. Öte yandan YouTube gibi platformlar da içerik üreticilerinin ödeme almaya hak kazanmadan önce belli şartları sağlamasını istiyor.