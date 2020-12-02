Spotify, uzun süredir ülkemizde sunmadığı "ilk 3 ay ücretsiz" kampanyasını ücretli abonelik servisi Spotify Premium için yeniden sunmaya başladı. Sizler de 3 ay boyunca herhangi bir ödeme yapmadan Spotify Premium'u deneyebilirsiniz.

Dünya üzerinde en fazla kullanılan çevrimiçi müzik uygulaması Spotify, geçtiğimiz dönemlerde Premium hizmetini ilk 3 ay ücretsiz bir şekilde sunuyordu. Reklamsız ve çok daha kaliteli bir şekilde müzik dinlemeyi mümkün kılan Spotify Premium, normalde aylık 17,99 TL'lik bir ödemeye sahip.

Türkiye'de bir süredir "İlk 3 Ay ücretsiz Premium" abonelik sistemini sunmayan Spotify, yeni kullanıcılar çekmek için bu hizmetine yeniden başladı. Eğer sizler de Spotify'ı 3 ay ücretsiz denemek istiyorsanız, 31 Aralık 2020'ye kadar zamanınız olduğunu hatırlatalım.

Kimler Spotify Premium'un ilk 3 ay ücretsiz kampanyasından yararlanabilir?

Spotify'ın Premium abonelik sistemini 3 ay ücretsiz kullanmak istiyorsanız öncelikle yeni bir hesaba ihtiyacınız var. Yani daha önce Spotify Premium kullandıysanız bu kampanyadan faydalanamıyorsunuz. Ayrıca daha önce bir hesabınız var, ancak ücretsiz kullanmak için yeni bir hesap açmayı düşünüyorsanız da Spotify Premium için daha önce kullandığınız kredi kartı veya banka kartı yerine farklı bir kart kullanmanız gerekiyor.

Spotify'ın 3 ay ücretsiz abonelik sistemini nasıl kurabilirim?

Spotify Premium'u 3 ay boyunca ücretsiz bir şekilde kullanmak istiyorsanız öncelikle yeni bir hesap açmanız gerekiyor. Hesap açıldıktan sonra sizlerden bir ödeme bilgisi istenecek. Bu ödeme bilgisi girildikten sonra kartınızdan ilk 3 ay herhangi bir ödeme alınmayacak, ancak eğer 3 aylık sürede Premium'u iptal etmezseniz otomatik olarak sonraki aylarda ücret alınmaya başlayacak. Yine de istediğiniz zaman Premium hesabınızı kapatabildiğinizi ve 3 ay sonrasında bir ödeme yapmak zorunda olmadığınızı bildirelim.

Eğer sizler de Spotify Premium'un ilk 3 ay ücretsiz abonelik sisteminden yararlanmak istiyorsanız, buraya tıklayarak ilgili sayfada gidebilirsiniz.