Spotify'ın kullanıcılara özel oluşturulan 2020 Özeti, Twitter'ın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Oldukça komik paylaşımlar yapan Twitter kullanıcıları, paylaşımları görenleri güldürmeyi başardılar. Bizler de sizler için Twitter'daki bazı komik paylaşımları derledik.

Geçtiğimiz saatlerde, Spotify'ın kullanıcılara özel hazırlanan "2020 Özeti" listesinden bahsetmiştik. Bu özel liste, Spotify kullanıcılarının 2020 yılındaki kullanım istatistiklerini, yani en çok kimleri, hangi şarkıları, hangi türleri dinlediklerini gösteriyordu. Dünya genelinde kullanıma sunulmaya başlayan liste, saatler içerisinde hem Türkiye'nin hem de dünyanın trend konularından biri olmayı başardı.

Twitter gündemine düşen "SpotifyWrapped" etiketiyle ilgili binlerce paylaşım yapılıyor. Yapılan paylaşımlar, birbirinden efsane yorumlarla dolu. Biz de bu haberimizde sizler için, söz konusu gündem konusu altında paylaşılan en komik yorumlardan derledik. Dilerseniz hemen, Spotify'ın 2020 Özeti listesi için hazırlanan o paylaşımlara geçelim.

İşte Spotify'ın 2020 Özeti için Yapılan o eğlenceli paylaşımlar