Spotify'da dinlediğiniz şarkıların ses kalitesini uygulama ayarlarından yükseltebilir, Wi-Fi ve mobil veri için farklı tercihler yapabilirsiniz. Bu içeriğimizde Spotify şarkı kalitesi artırma adımlarını, indirme kalitesini ve daha iyi ses almak için kontrol edebileceğiniz diğer ayarları anlatıyoruz.

Spotify'da aynı şarkıyı dinleyen iki kişinin aldığı ses deneyimi birbirinden farklı olabilir. Bunun nedeni yalnızca kullanılan kulaklık değil. Uygulamadaki ses kalitesi seçeneği, internet bağlantısı ve şarkının hangi yöntemle dinlendiği de duyduğunuz sesi etkiliyor.

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Spotify şarkı kalitesi artırma işlemi için uygulamadaki medya kalitesi ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ancak en yüksek seçeneği işaretlemek her koşulda en mantıklı tercih olmayabilir. Yüksek kalite daha fazla mobil veri ve depolama alanı kullanabileceğinden ayarları dinleme alışkanlıklarınıza göre düzenleyebilirsiniz.

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Spotify şarkı kalitesi nasıl artırılır?

Spotify, internet üzerinden dinlediğiniz müziklerin kalitesini uygulama içerisinden seçmenize izin veriyor. Mobil veri ve Wi-Fi bağlantısı için farklı kalite tercihleri belirleyebildiğinizden evde ve dışarıda aynı ayarı kullanmak zorunda değilsiniz.

Spotify şarkı kalitesini artırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Spotify uygulamasını açın.

Profil fotoğrafınıza dokunarak Ayarlar ve gizlilik bölümüne girin.

Medya kalitesi veya ses kalitesiyle ilgili bölümü açın.

Wi-Fi üzerinden dinleme için istediğiniz kaliteyi seçin.

Mobil veri üzerinden dinleme kalitesini ayrıca belirleyin.

Otomatik kalite seçiliyse bağlantınıza göre sabit bir yüksek kalite seçeneğine geçebilirsiniz.

Spotify'ın menü adları kullandığınız cihaz ve uygulama sürümüne göre değişiklik gösterebilir. Ayarlar içerisinde Ses kalitesi veya Medya kalitesi ifadelerini arayabilirsiniz.

Kaliteyi yükselttikten sonra yeni ayar internet üzerinden dinlediğiniz şarkılarda kullanılır. Mobil internet paketiniz sınırlıysa Wi-Fi için daha yüksek, mobil veri için daha düşük bir seçenek belirlemek veri tüketimini kontrol altında tutmanızı kolaylaştırır.

Spotify'da en yüksek ses kalitesi hangisi?

Spotify'daki ses kalitesi seçenekleri kullandığınız plan, cihaz ve hesabınızda erişime açılmış özelliklere göre farklılık gösterebilir. Klasik kalite seçeneklerinde düşük, normal, yüksek ve çok yüksek gibi seviyelerle karşılaşabilirsiniz. Premium kullanıcılar standart akış seçeneklerinde 320 kbit/s'ye kadar kalite kullanabilir.

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Spotify artık uygun Premium kullanıcılarına Lossless dinleme seçeneği de sunuyor. Lossless, müzik verilerinin kayıplı sıkıştırma nedeniyle bir bölümünün atılmasını önleyen daha yüksek kaliteli bir dinleme biçimi. Desteklenen içerik ve cihazlarda standart Spotify kalitesinin üzerine çıkmak isteyen kullanıcılar bu seçeneği tercih edebilir.

Fakat hesabınızda Lossless seçeneğini görmüyorsanız uygulamada bir sorun olduğu sonucuna hemen varmayın. Özelliğin kullanılabilirliği planınıza, bulunduğunuz bölgeye, kullandığınız cihaza ve Spotify'ın özelliği hesabınıza sunmuş olmasına bağlı olabilir.

Lossless veya çok yüksek kalite seçmek de tek başına sesin belirgin biçimde değişeceğini garanti etmez. Telefonun kendi hoparlöründen müzik dinliyorsanız aradaki farkı yakalamak zorlaşabilir. Daha iyi bir kulaklık veya ses sistemi kullanıldığında kalite değişiminin fark edilmesi daha kolay hâle gelebilir.

Bu nedenle Spotify'daki en yüksek rakama ulaşmak kadar kullandığınız ses sisteminin bu kaliteden ne ölçüde yararlanabildiği de önemli.

İndirilen şarkıların kalitesi nasıl yükseltilir?

Spotify Premium kullanarak şarkıları çevrim dışı dinlemek için indiriyorsanız internet üzerinden dinleme kalitesinin yanında indirme kalitesini de kontrol etmelisiniz. Bu iki seçenek ayrı yönetilebildiğinden yayın kalitesini yükseltmeniz daha önce indirdiğiniz bütün parçaların otomatik olarak aynı kalitede yeniden indirilmesini sağlamayabilir.

Spotify'ın ayarlarından medya kalitesi bölümünü açın ve indirmeler için sunulan kalite seçeneğini bulun. Buradan daha yüksek bir seviye belirleyebilirsiniz.

Kalite yükseldikçe indirilen dosyaların cihazınızda kapladığı alan da artar. Telefonunuzda yüzlerce şarkı veya uzun çalma listeleri saklıyorsanız aradaki depolama farkı zamanla büyüyebilir. Boş alanı az olan bir telefonda bütün indirmeleri mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak bu yüzden sorun yaratabilir.

Daha önce düşük kalitede indirdiğiniz parçalar varsa yalnızca ayarı değiştirmek eski indirmelerin kalitesini her durumda değiştirmeyebilir. Yeni tercihin geçerli olması için ilgili içerikleri kaldırıp yeni kalite ayarıyla tekrar indirmeniz gerekebilir.

Uzun yolculuklarda veya internet bağlantısının zayıf olduğu yerlerde Spotify'ı çevrim dışı kullanıyorsanız indirme kalitesini seyahatten önce ayarlayın. Böylece bağlantı bulduğunuzda tüm müzikleri istediğiniz kalitede hazırlayabilirsiniz.

Yüksek ses kalitesi interneti ne kadar etkiler?

Spotify'da ses kalitesini yükseltmenin karşılığında kullanılan veri miktarı artar. Düşük veya normal kaliteye kıyasla çok yüksek kalitede dinlenen aynı uzunluktaki şarkı, daha fazla mobil veri tüketir. Lossless kullanıldığında bu fark çok daha belirgin olabilir.

Sınırsız veya yüksek kotalı bir internet paketiniz varsa bu durum günlük kullanımınızı fazla etkilemeyebilir. Sınırlı mobil veri kullanan biriyseniz bütün bağlantılar için en yüksek kaliteyi seçmek paketinizin daha hızlı tükenmesine yol açabilir.

Bunun yerine Wi-Fi ve mobil veri ayarlarını ayrı düzenleyebilirsiniz. Evde Wi-Fi kullanırken yüksek kaliteyi tercih edip dışarı çıktığınızda daha düşük bir seviyeye geçmek zorunda da değilsiniz. Spotify'da mobil veri için baştan farklı bir kalite seçerek bu ayrımı otomatik hâle getirebilirsiniz.

Bağlantı hızı da hesaba katılmalı. İnternetiniz kararsızsa yüksek kaliteli yayın daha fazla veri aktarmak zorunda olduğundan müzik oynatılırken beklemeler yaşayabilirsiniz. Otomatik kalite seçeneği böyle durumlarda bağlantıya göre kaliteyi değiştirebilir.

Lossless dinlemeyi düşünüyorsanız veri tüketimi daha da önem kazanıyor. Yüksek çözünürlüklü ve kayıpsız ses, standart akıştan daha fazla bant genişliği istediğinden mobil bağlantıda kullanmadan önce internet paketinizin durumuna bakmanız mantıklı olacaktır.

Kaliteyi artırdığınız hâlde müzik neden aynı geliyor?

Spotify ayarını en yüksek seviyeye getirmenize rağmen şarkılarda belirgin bir değişiklik duymayabilirsiniz. Çünkü kulağınıza ulaşan sesin kalitesini Spotify'daki tek bir seçenek belirlemiyor.

İlk kontrol edilecek parçalardan biri kullandığınız kulaklık veya hoparlör. Telefonun dahili hoparlörüyle dinleme yapıyorsanız kalite seviyeleri arasındaki küçük ayrıntılar kaybolabilir. Daha iyi bir ses sistemi bu farkları daha anlaşılır hâle getirebilir.

Bluetooth bağlantısı da sonucu etkiler. Spotify'dan yüksek kaliteli bir ses akışı başlatsanız bile telefon ile kulaklık arasındaki Bluetooth bağlantısında kullanılan codec ve cihazların desteklediği özellikler sesin size hangi kalitede ulaşacağını belirleyebilir. Lossless dinlemek istiyorsanız kablosuz bağlantının bu zincirde nasıl çalıştığını ayrıca hesaba katmanız gerekir.

Spotify'daki ses normalleştirme ve ekolayzır gibi seçenekler de duyduğunuz sonucu değiştirebilir. Ses size fazla düz, düşük veya dengesiz geliyorsa yalnızca akış kalitesini yükseltmek yerine bu ayarları da inceleyin.

Sonuçta yüksek kaliteli bir Spotify ayarı, ses zincirinin yalnızca başlangıcı. İyi bir kayıt, doğru uygulama ayarı ve kullandığınız kulaklık birbirini tamamladığında kalite farkı daha anlamlı hâle geliyor. Bu yüzden ayarı en yükseğe getirip bırakmak yerine müziği hangi cihazla ve hangi bağlantı üzerinden dinlediğinize de bakmak daha iyi sonuç verecektir.