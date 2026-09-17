Spotify'da kullanıcıları çileden çıkartan bir sorun başladı. Kullanıcılar birbirilerini takip edemiyor veya engelleyemiyor.

Spotify, yüz milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en büyük müzik platformu konumunda. En sevilen özelliklerden biri de kullanıcıların birbirlerini takip etmelerini sağlayan sosyal özelliklerdi. Ancak bu konuda âdeta herkesi çileden çıkaran bir sorun yaşanmaya başladı.

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Spotify, ebeveynlerin kişisel müzik tavsiyelerinin çocuk şarkılarıyla karışmasını önleyecek yeni bir özelliği kullanıma sunmaya çalışırken platformda beklenmedik bir teknik aksaklık meydana geldi. Son günlerde kullanıcı topluluklarından gelen bildirimlere göre platformun temel sosyal etkileşim işlevlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

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Takip etme ve engelleme işlevleri çalışmıyor

Platformda yaşanan ilk büyük sorun, kullanıcıların başka hesapları takip etme ve takipten çıkarma işlemlerini engelleyen teknik aksaklık olarak öne çıkıyor. Kullanıcı raporlarına göre "Takip Et" butonuna basıldığında buton durumu "Takip Ediliyor" olarak değişse de takipçi sayısında herhangi bir artış gerçekleşmiyor. Daha da kötüsü, sayfa yenilendiğinde sistem yapılan işlemi tamamen sıfırlayarak butonu tekrar "Takip Et" hâline getiriyor. Bu durum, platform içerisindeki içerik üreticilerinin ve arkadaş gruplarının birbirleriyle bağlantı kurmasını imkânsız hale getiriyor.

Sosyal etkileşim taraflı yaşanan tek problem takip mekanizmasıyla sınırlı değil. Kullanıcıların diğer hesapları engelleme ve engeli kaldırma girişimleri de hata mesajıyla sonuçlanıyor. Hesap engelleme işlemi yapılmak istendiğinde platform sistemde "Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." ifadelerini içeren bir hata uyarısı veriyor.

Spotify topluluk forumunda konuyla ilgili açıklama yapan bir moderatör, teknik ekibin bu sorunun ve hata durumunun farkında olduğunu doğruladı. Hatanın şu anda inceleme altında olduğu belirtilirken, aksaklığın ne kadar sürede çözüleceğine dair kesin bir zaman dilimi verilmedi.