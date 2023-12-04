Spotify, bir kez daha toplu işten çıkarma yapacağını açıkladı. CEO Daniel Ek'in açıklamasına göre en az 1.500 personelle daha yollar ayrılacak. Şirket, küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle bi kararı aldı.

COVID-19 pandemisi ile patlak veren küresel ekonomik kriz, şirketlerin maliyetlerini çok ciddi anlamda artırdı. Hâl böyle olunca 2023 yılı, en büyük şirketlerin bile küçülmeye gittiği bir dönem olarak kayıtlara geçti. Ancak küçülme döneminin sonu bir türlü gelmedi.

Bugünse dünyanın en büyük çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify'dan yeni bir toplu işten çıkarma kararı geldi. Şirket CEO'su Daniel Ek tarafından yapılan açıklamaya göre personelin yüzde 17'si daha işten çıkarılacak. Spotify, son mali durum açıklamasında 9.250 civarı çalışana sahip olduğunu açıklamıştı.

En az 1.500 kişi daha işten çıkarılacak

Spotify CEO'su Daniel Ek tarafından yapılan açıklamada, işten çıkarma sebeplerine de değildi. Ancak Ek, alışık olmadığımız bir şey söylemedi. Küresel ekonomik belirsizliğin devam ettiğini aktaran Spotify CEO'su, maliyetleri azaltmak zorunda olduklarını belirtti. Ancak şunu belirtelim ki Spotify'dan çıkarılan personel, beş aylık tazminata ek olarak şirketin sağlık sigortası hizmetinden faydalanmaya devam edecek.

Merak edenler için açıklayalım; Spotify, bugün açıklananla birlikte toplam 3 kez toplu işten çıkarma yaptı. Ocak ayında 600, birkaç ay sonra da 200 personelle daha yollarını ayıran şirket, şimdi en büyük toplu işten çıkarmayı gerçekleştirecek. Bunun son olup olmayacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz.