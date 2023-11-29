Spotify, En Çok Dinlediğiniz Şarkıları Gösteren "Özet 2023" Listelerini Paylaştı

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Spotify, kullanıcıların yıllık dinleme alışkanlıklarına göre oluşturduğu "Özet 2023" listelerini yayımladı. Kullanıcılar, yıl boyunca en çok dinledikleri şarkı ve şarkıcıları Özet 2023 aracılığıyla görebiliyorlar.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, kullanıcıların 2023 yılı özetlerini göstermeye başladı. Böylelikle kullanıcıların bir yıllık Spotify geçmişleri de ortaya çıkmış oldu. Platform, 2023 özetini geçmişte yaptığı gibi yine hikâye biçiminde oluşturdu. 

Spotify'ın "Özet 2023" listesi, en çok dinlediğiniz şarkıları, en sevdiğiniz şarkıcıları, favori türlerinizi, toplam kaç gün boyunca müzik dinlediğinizi ve bunlar gibi pek çok bilgileri sağlıyor. Kullanıcılar, Spotify tarafından oluşturulan en çok dinlenenler listelerini kütüphanelerine ekleyip, gelecekte de dinlemeye devam edebilecekler. Tabii Spotify, geçmişte yaptığı gibi bu yıl da dinleme geçmişinize göre mesajlar vermeye devam etti.

En çok dinlediğiniz şarkıcıyı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz

Spotify

Spotify'ın "Özet 2023" hikâyeleri, en çok dinlediğiniz şarkı ve şarkıcılar sayfasının sosyal ağlarda paylaşılmasını mümkün kılıyor. Üstelik en çok dinlediğiniz şarkıcı için özel bir hikâye paylaşımı da yapabileceksiniz. 

Spotify

Spotify uygulamasına girdiğinizde sağ üst bölümde "Özet" seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. Buraya dokunduğunuzda en çok dinlediğiniz şarkıların çalma listesini bulacaksınız. Ayrıca "Müziklerle 2023" seçeneği, bu yıl ülkemizde en çok dinlenen şarkı ve şarkıcıları içeren listeler içeriyor. 

Spotify Özet 2023

Spotify Özet 2023 hikâyelerinin sonlarına doğru, dinleme alışkanlıklarınıza göre bazı tanımlamalar yapılıyor. Örneğin bize gösterilen hikâyede izleme kişiliğimiz için "koleksiyoner" ifadesi kullanılıyor.
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Peki siz kendi Spotify Özet 2023 bilgilerinize baktınız mı? Spotify, sizi nasıl tanımlamış?

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