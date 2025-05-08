Spotify, uygulamasına yepyeni özellikler getirdiğini açıkladı. Oynatma listelerinden şarkı sıralarına kadar birçok yerde göreceğimiz bu yeni özellikler, kullanıcıların çok işine yarayacak.

Dünyanın en büyük müzik platformu konumunda bulunan Spotify, düzenli olarak yeni özellikler getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyordu. Şimdi ise uygulamaya yepyeni özellikler geldiği açıklandı. Bu özellikler, kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladı.

Spotify’ın yeni güncellemesi, kullanıcıların müzik dinleme deneyimi konusu üzerinde çok daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlarken yapılan müzik önerilerini geliştirecek. Aşağıdan bu özelliklere ulaşabilirsiniz.

Sıralama yenilendi

Spotify’da şarkıların hangi sırayla çaldığını gösteren, 3 çizgi simgesine sahip bir “sıralama” özelliği var. Şirket, bu özelliği Premium kullanıcılar için yenilemiş. Yeni tasarımla birlikte sıralama çok daha akıcı ve kolay kullanıma sahip bir hâl alacak. Kullanıcılar; karıştırma, akıllı karıştırma, tekrarlama ve uyku zamanlayıcısı gibik kontrollere daha kolay erişebilecek.

Bunun yanı sıra kullanıcılar, sıralama üzerinde Spotify’ın o sıralamaya göre yaptığı müzik önerilerini de görmeye başlayacak. Böylece daha önceden hangi şarkıların sırada olduğunu seçmeleri, istemediklerini çıkarmaları mümkün hâle gelecek.

Gizleme tuşu güncellendi, yepyeni bir “Erteleme” özelliği

Spotify’da şarkıları veya oynatma listelerini gizleyebildiğini bir gizleme butonu var. Bu buton da yeni güncellemeyle yenilenmiş. Yeni tuşla birlikte bir şarkıyı gizlediğinizde artık o şarkı tüm cihazlardaki o oynatma listesinden gizlenmiş olacak.

Buna ek olarak yeni bir “Erteleme” isimli bir özellik de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu özellik, bıktığınız şarkılara ara vermenizi sağlıyor. Öyle ki bu tuşu bir şarkı üzerinde kullandığınızda o şarkı 30 gün boyunca size önerilmiyor. Yani geçici süreliğine o şarkıyı hiç görmüyorsunuz.

Oynatma listelerinde önemli yenilikler var

Spotify, oynatma listeleri konusunda da kullanıcılara daha fazla kontrol sağlayacak yenilikler getirdi. Artık listelerin üst tarafında “Ekle”, “Sırala” ve “Düzenle” olmak üzere üç seçenek göreceksiniz. “Ekle”, listeye şarkı eklemenizi, “Sırala” özel sıralamalar yapmanızı, “Düzenle” ise listenin ismi, şarkıların düzeni gibi şeyleri değiştirmenizi sağlayacak. Böylece listeyi kolayca yönetebileceksiniz.

Alt menüye işiniz çok kolaylaştıracak yepyeni bir "+" simgesi geldi

Bunun yanı sıra alt menünün en sağ tarafına yepyeni bir “+” simgesi geldiğini de göreceksiniz. Bu simge, hızlı bir şekilde oynatma listesi, jam, blend gibi şeyleri oluşturmanızı sağlıyor. Bastığınızda hemen yukarıda gördüğünüz ekran karşınıza çıkıyor, ne yapmak istiyorsanız seçebiliyorsunuz.

Ayrıca şirket, Avustralya, İrlanda, Güney Afrika ve Birleşik Krallık’ta bir özellik daha test etmeye başladı. Bu özellik, kullanıcıların beğendiği şarkıları türlerine göre bölüp onları çalma listelerine dönüştürmeye yarayacak. Henüz test edilen bu özelliğin ne zaman herkese geleceği konusunda bilgi yok.