Geleceği değiştirecek teknolojilerden bir tanesi olarak görülen 3 boyutlu baskı teknolojisi, özellikle inşaat alanında oldukça hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren SQ4D, 175 metrekarelik evin inşasını 3D baskı sistemi sayesinde 48 saatte bitirmeyi başardı.

SQ4D isimli şirket, 3D baskıyla oldukça büyük bir ev inşa etti ve 175 metrekarelik evin, dünyanın 'izin verilmiş en geniş 3D baskılı evi' olduğunu iddia etti ancak daha önce Dubai’de 3D baskılı daha büyük bir bina inşa edilmişti. İki katlı bu binanın kapladığı alansa 650 metrekareydi. Tabii yeni yapılan bu evin de en büyüklerden bir tanesi olduğunu söylemekte fayda var.

SQ4D, 3D baskılı bu evi 8 güne yayılmış hâlde 48 saat içerisinde tamamlamayı başardı. 48 saatin oldukça hızlı bir inşa süresi olduğunu da söylemek gerekiyor. Daha önce Meksika’da inşa edilen 46 metrekarelik ev ise 24 saat içerisinde tamamlanmıştı. İlgi çeken bir diğer nokta ise binanın yapım maliyetiydi. SQ4D, yapı malzemelerinin maliyetinin 6 bin dolardan daha az (35 bin TL) olduğunu belirtti. İnşa işlemleri ise şirketin Otonom Robotik Yapı Sistemleri (ARCS) isimli aracı tarafından gerçekleştirildi.

İnşa süreci daha da hızlanacak:

S-Squared 3D Printers’ın bir alt birimi olan SQ4D, bu projeyi gerçekleştirdikten sonra ARCS teknolojisinde yaptıkları geliştirmelerle birlikte gelecekte 3D baskılı evlerin yapım süresinin neredeyse yarı yarıya azalacağını iddia etti. Firma, betonla gerçekleştirilen inşaatların maliyet açısından verimli olmasının yanı sıra bitirilen evlerin hem yangınlara hem de genel olarak zaman içerisinde yaşanacak tahribatlara karşı daha güvenli olduğunu belirtti.

Şirketin elindeki ARCS aracı; bina temelleri atabiliyor, boru hattından faydalanabiliyor, iç ve dış duvarları örebiliyor. Tüm bunlara ek olarak geleneksel yöntemlere göre sistem; daha az enerji harcıyor, daha çevre dostu ve işçi gerekliliğini indiriyor.

3D baskı teknolojisinin özellikle yapı ve inşaat alanında son yıllarda kat ettiği mesafe oldukça önemli. Özellikle şirketin yapı tamamlama hızını artırması, bu alanda öne çıkan noktalardan bir tanesi.