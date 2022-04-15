Squad, Kısa Süreliğine Oynaması Ücretsiz Oldu

Gerçekçi savaş simülasyonlarının başında gelen Squad, bu hafta sonuna özel oynaması tamamen ücretsiz oldu. Oyun, denedikten sonra satın almak isteyenler için indirime de girdi.

Oyun sektöründe bağımsız geliştiriciler tarafından yayımlanan gerçekçi savaş simülasyonlarını popülerliği her geçen gün artıyor. Hell Let Loose, Insurgency Sandstorm ve Post Scriptum gibi oyunlar büyük talep görürken, modern zamanda geçen Squad, kendi alanında liderliğini korumaya devam ediyor.

2015 yılında yayımlanan ve Eylül 2020’de erken erişim aşamasından çıkan Squad, oyunu satın almadan önce denemek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat başlattı. İletişim ve takım çalışmasının oyunun kaderini değiştirdiği oyun, bu hafta sonu boyunca oynaması tamamen ücretsiz hale geldi.

Squad, bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabilecek

Araçlar, helikopterler, zırhlı araçlar, lojistik kamyonları ve birçok rol ile olabilecek en gerçekçi savaş deneyimini sunan Squad, bugünden itibaren 3 gün boyunca tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyunu oynamak için yapmanız gereken tek şey, bu bağlantıya tıklayarak oyunu Steam sayfasına erişmek ve oyunu indirmek olacak.

Squad nasıl bir oyun?

Normal fiyatı 79,99 TL olan Squad, 20 devasa farklı harita, 7 farklı taraf ve her biri farklı deneyim sunan oyun modlarıyla size sabrın ve taktiğin önemini öğretiyor. Tatmin edici grafikleri, gerçekçi kontrolleri ve savaş alanıyla şiddetli çatışmaların ya da takım arkadaşlarınızla doyasıya eğlenebileceğiniz anların da ev sahipliğini yapabiliyor.

Sunucularda gerçekleşen her Squad karşılaşmasında 50’şer oyuncu, bir lider eşliğinde ve en fazla 9 kişiden oluşan mangalara bölünüyor. Manga liderleri, komutan olmak isteyen adaylar arasında oylama yaparak takımın komutanını seçiyor. Komutan, lider ve atandıkları göreve göre rol dağılımı yapan mangalar, oyunu kazanmak için taktiksel savaş veriyor.

Ayrıca oyunda Türk sunucularının da genellikle tamamen dolu, yani Türk oyuncuların bol olduğunu belirtelim. Oyunu denedikten sonra beğendiyseniz, oyunu 18 Nisan’a kadar 59,99 TL’ye satın alabilirsiniz.

Squad oynanış videosu: