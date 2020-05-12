Square Enix, 100 Dolarlık Harcamaya Bir Yüz Maskesi Veriyor

Bugünlerde dünyadaki herkesin ihtiyacı olan tek bir şey var: Maske. Japonya merkezli video oyunu şirketi Square Enix, ilginç bir kampanyaya imza atarak, online mağazasında 100 dolar ve üzeri harcama yapan herkese ücretsiz yüz maskesi vereceğini duyurdu.

İçinden bulunduğumuz korona günlerinde maske kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Salgının ilk zamanlarında pek çok kişinin erişmekte zorlandığı, hatta ülkemizde küçük çaplı bir krize sebebiyet veren maskeler, tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19 hastalığı ile aramızda duran yegane korumaların başında geliyor.

Final Fantasy, Tomb Raider, Just Cause ve Hitman gibi hit yapımları ile bilinen Japonya merkezli video oyunu şirketi Square Enix, online mağazası Square Enix Store'da 100 dolar ve üzeri harcama yapan herkese ücretsiz yüz maskesi vereceğini duyurdu.

Square Enix'in maske kampanyasına ilişkin müşterilerine gönderdiği e-posta

Video oyun devinin bu ilginç kampanyaya ilişkin müşterilerine gönderdiği e-postadaki maske görselinin altında, RPG oyuncularının bildiği bir kavram olan Boost your vitality +1 (Canlılığınızı artırın) ifadeleri yer alıyor. Kısacası Square Enix, video oyunlarına minimum 100 dolar harcayarak sağlıklı kalabileceğinizi söylüyor. İlginç bir pazarlama örneğine imza atan Japon şirket, bugünlerde herkesin ihtiyacı olan yüz maskelerini kullanarak satışlarını artırmayı hedefliyor.

Bununla birlikte, Square Enix’in korona günlerinde yaptığı tek kampanya bu değil. Daha önce bildirdiğimiz gibi ünlü oyun şirketi, evde kal ve oyun oyna kampanyası kapsamında toplam değeri 1.527 TL olan 54 oyun ve 58 DLC’sini yüzde 95 indirimle Steam’de 76 TL’ye satışa sunmuştu.

Square Enix, değeri 1.527 TL olan 54 oyun ve 58 DLC’sini yüzde 95 indirimle Steam’de 76 TL’ye satışa sunmuştu

Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri olan Square Enix, söz konusu kampanyanın tüm gelirinin Kuzey Amerika ve Avrupa’daki gıda bankaları ve hayır kurumlarına bağışlanacağını açıklamıştı. Yüzde 95 indirimle toplamı 76 TL’ye düşen 54 Square Enix oyununa buradan göz atabilirsiniz.